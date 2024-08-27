Втім, малоймовірно, що Путін піде на такий крок, адже за словами президента України, він надто цінує своє життя. Про це під час форуму "Україна 2024. Незалежність" повідомив Володимир Зеленський, інформує 24 Канал.

Дивіться також Олімпіада пройшла, а пінг-понг залишився, – Зеленський про переговори про далекобійні удари

Чи застосує Росія ядерну зброю

Вважаю, що Путін надто любить своє життя, надто любить своє занадто довге, і тому мені здається, що він буде триматися за це крісло, за свій Кремль і за підтримку його суспільства, його дій,

– наголосив Зеленський.

Він також додав, що у світі не надто підтримують використання ядерної зброї, тому в разі її застосування варто очікувати на швидку відповідь усього світу.

За словами президента, якщо такої відповіді не буде, то "ми з вами тоді нічого не розуміємо в безпеці, якщо комусь дозволено використати, навіть думати про використання ядерної зброї".