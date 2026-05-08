Москва готовится к худшему: эксперты оценили вероятность удара по Красной площади 9 мая

В этом году накануне 9 мая Кремль в тотальной панике. Владимир Путин не скрывает своего страха и делает все возможное, чтобы помешать Украине ударить по параду на Красной площади.

В то же время Силы обороны продолжают всячески нагнетать ситуацию. Специально для 24 Канала эксперты объяснили, надо ли Украине бить по Красной площади, как следует воспользоваться страхом российского диктатора и какие на самом деле наши приоритеты.

Какие задачи Украины 9 мая?

Советник Офис Президента Украины Михаил Подоляк сказал, что удары по российской столице 9 мая имеют скорее символическое значение, которое пока не является приоритетом для Украины. Однако главная задача Сил обороны – не медийный эффект, а ослабление способности России продолжать войну путем уничтожения ключевых ресурсов и инфраструктуры.

В Кремле уже испытывают беспокойство из-за таких ударов,

– отметил Подоляк.

Он пояснил, что символические атаки могут иметь информационный резонанс, однако из-за ограниченного количества дальнобойного вооружения Украина вынуждена действовать более прагматично и концентрироваться на стратегически важных целях.

Сейчас Украина имеет два основных приоритета. Первый – поражение нефтяной инфраструктуры и логистики, связанной с транспортировкой энергоносителей, чтобы сократить доходы России от энергетического экспорта. Особенно актуально это на фоне роста доходов Кремля из-за нестабильности на Ближнем Востоке и концентрации российской ПВО вблизи Москвы.

Второе направление – объекты химической промышленности и предприятия, связанные с производством взрывчатых веществ и электронных компонентов для военной сферы.

Важно, что Украина не наносит ударов по гражданскому населению или гражданской инфраструктуре, в отличие от России, которая систематически атакует мирные города. По его мнению, предложения Кремля о перемирии на 9 мая не свидетельствуют о реальном стремлении к прекращению войны, а является лишь попыткой безопасно провести праздничные мероприятия в Москве.

Куда могут ударить Силы обороны?

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия перебросила множество систем противовоздушной обороны из европейской части страны в район Москвы накануне 9 мая.

Военный эксперт Владислав Селезнев отметил, что такая концентрация ПВО вокруг российской столицы создает для Украины определенное окно возможностей. По его словам, это может позволить украинским Силам обороны эффективнее наносить удары по другим важным военным объектам, инфраструктуре и предприятиям оборонно-промышленного комплекса России, которые теперь остаются менее защищенными.

Дискуссии вокруг возможных ударов 9 мая следует рассматривать в более широком контексте. Российские военные являются законными целями для украинской армии, однако наиболее вероятно, что Украина сосредоточится не на символических объектах, а на стратегически важных целях,

– сказал Селезнев.

Перечень первоочередных целей остается закрытой информацией. Однако среди потенциальных объектов, которые имеют стратегическое значение, военные базы, арсеналы, склады боеприпасов, логистические центры, а также элементы российской энергетической и нефтеперерабатывающей инфраструктуры, которые обеспечивают функционирование военной машины России.

Бывший сотрудник Служба безопасности Украины Иван Ступак высказал мнение, что Украине сейчас целесообразно поддерживать информационное напряжение вокруг возможного удара по Москве 9 мая. По его убеждению, это заставит Кремль усиливать столичную противовоздушную оборону и перебрасывать системы ПВО из других регионов России.

Впрочем, по словам Ступака, Украина могла бы реализовать значительно более эффективный сценарий, чем символическая атака по Красной площади. Он отметил, что использование сотен дронов только для демонстративного удара по Москве вряд ли дало бы реальный военный результат, ведь большинство беспилотников российская ПВО может уничтожить еще на подлете.

Даже если несколько дронов долетят до окраин Москвы и это создаст резонансную картинку для медиа, ситуацию на фронте это не изменит, в частности для украинских военных на направлениях Константиновки, Краматорска, Купянска или Малой Токмачки,

– предположил Ступак.

Вместо этого он считает более целесообразным использовать момент, когда российская ПВО будет максимально сконцентрирована вокруг столицы, для ударов по важным военно-промышленным объектам в других регионах России.

Например, это предприятия, производящие электронику и компоненты для российского вооружения: антенны для беспилотников, ракетные комплексы или другую технику для ВПК. По его мнению, именно такие цели могут оказаться менее защищенными и значительно более важными с военной точки зрения.

Почему следует воздержаться от удара по Красной площади?

Генерал армии и бывший глава Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж заявил, что ожидать от Кремля согласия на перемирие 6 мая было напрасно. По его мнению, Владимир Путин не мог пойти на такой шаг, ведь это выглядело бы как проявление слабости со стороны России, поэтому шансов на прекращение огня фактически не существовало.

Маломуж считает, что предложение Кремля провести кратковременное перемирие на 8 – 9 мая связано с желанием Путина беспрепятственно провести парад в Москве, поскольку он осознает потенциальные возможности Украины и опасается возможных ударов. В то же время Украине следует быть готовой к различным провокациям и усиливать меры безопасности.

Нам надо сосредоточиться на поражении исключительно военных целей: стратегических ракетных комплексов, аэродромов и пусковых площадок дронов, то есть объектов, из которых Россия осуществляет атаки по украинским городам, гражданской инфраструктуре и военным,

– сказал Маломуж.

По его мнению, удар по параду в Москве 9 мая нецелесообразен. Ведь такой шаг Россия могла бы использовать в международной плоскости для обвинений Украины и попыток представить ее как террористическое государство перед США, Китаем и европейскими партнерами.

Кроме того, генерал армии предостерег, что после подобной атаки Кремль может прибегнуть к масштабному ответу, использовав накопленный арсенал, в частности баллистические и крылатые ракеты, ударные дроны, а также другие средства поражения.

Какой тактики лучше придерживаться ВСУ?

Военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан сказал, что Украина имеет возможность бить по России только один раз в год. Ведь 9 мая Путин обязан выйти в люди, и тогда следует показать, что король – голый.

Силам обороны следует нанести удары по военным объектам в Москве или объектам двойного назначения. По мнению военного эксперта, бить можно или баллистическими ракетами, или осуществить массированную атаку дронами, но на Москву надо запустить более 500 дронов – примерно такой коэффициент перегрузки ПВО, которую сейчас Путин собрал в районе столицы.

Если будет заходить 500 БПЛА, то их собьют, но 501 достигнет цели. В таком режиме возможность у нас есть. Такое масштабное использование дронов по Москве имеет смысл только 9 мая,

– подчеркнул Свитан.

На следующий день уже нет смысла атаковать Москву. Тогда БПЛА лучше использовать по объектам, которые сейчас не защищены системами ПВО. Этим обязательно надо воспользоваться. Сейчас следует продолжать нагнетать ситуацию, чтобы у Путина аж жилки тряслись и он все ПВО собрал возле Москвы, а в это время бить по тыловым объектам.

Что известно об ударах Украины накануне 9 мая?