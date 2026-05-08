Водночас Сили оборони продовжують всіляко нагнітати ситуацію. Спеціально для 24 Каналу експерти пояснили, чи треба Україні бити по Красній площі, як слід скористатися страхом російського диктатора та які насправді наші пріоритети.

Які завдання України 9 травня?

Радник Офісу Президента України Михайло Подоляк сказав, що удари по російській столиці 9 травня мають радше символічне значення, яке наразі не є пріоритетом для України. Проте головне завдання Сил оборони – не медійний ефект, а послаблення здатності Росії продовжувати війну знищенням основних ресурсів та інфраструктури.

У Кремлі вже відчувають занепокоєння через такі удари,

– зазначив Подоляк.

Він пояснив, що символічні атаки можуть мати інформаційний резонанс, однак через обмежену кількість далекобійного озброєння Україна змушена діяти більш прагматично та концентруватися на стратегічно важливих цілях.

Нині Україна має два основних пріоритети. Перший – ураження нафтової інфраструктури та логістики, пов’язаної з транспортуванням енергоносіїв, аби скоротити доходи Росії від енергетичного експорту. Особливо актуально це на тлі зростання прибутків Кремля через нестабільність на Близькому Сході та концентрацію російської ППО поблизу Москви.

Зверніть увагу! Командувач Сил безпілотних систем Роберт Бровді ("Мадяр") відреагував на посилення заходів безпеки в столиці Росії напередодні 9 травня. За його словами, для України більш ефективними цілями залишаються об'єкти енергетики або військової інфраструктури в російських регіонах.

Другий напрямок – об’єкти хімічної промисловості та підприємства, пов’язані з виробництвом вибухових речовин та електронних компонентів для військової сфери.

Важливо, що Україна не завдає ударів по цивільному населенню чи цивільній інфраструктурі, на відміну від Росії, яка систематично атакує мирні міста. На його думку, пропозиції Кремля щодо перемир’я на 9 травня не свідчать про реальне прагнення до припинення війни, а є лише спробою безпечно провести святкові заходи в Москві.

Куди можуть вдарити Сили оборони?

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія перекинула багато систем протиповітряної оборони з європейської частини країни до району Москви напередодні 9 травня.

Військовий експерт Владислав Селезньов зазначив, що така концентрація ППО навколо російської столиці створює для України певне вікно можливостей. За його словами, це може дати змогу українським Силам оборони ефективніше завдавати ударів по інших важливих військових об’єктах, інфраструктурі та підприємствах оборонно-промислового комплексу Росії, які тепер залишаються менш захищеними.

Дискусії навколо можливих ударів 9 травня варто розглядати в ширшому контексті. Російські військові є законними цілями для української армії, однак найбільш імовірно, що Україна зосередиться не на символічних об’єктах, а на стратегічно важливих цілях,

– мовив Селезньов.

Перелік першочергових цілей залишається закритою інформацією. Однак серед потенційних об’єктів, які мають стратегічне значення, військові бази, арсенали, склади боєприпасів, логістичні центри, а також елементи російської енергетичної та нафтопереробної інфраструктури, які забезпечують функціонування військової машини Росії.

Колишній співробітник Служба безпеки України Іван Ступак висловив думку, що Україні нині доцільно підтримувати інформаційну напругу навколо можливого удару по Москві 9 травня. На його переконання, це змусить Кремль посилювати столичну протиповітряну оборону та перекидати системи ППО з інших регіонів Росії.

Втім, за словами Ступака, Україна могла б реалізувати значно ефективніший сценарій, ніж символічна атака по Красній площі. Він зазначив, що використання сотень дронів лише для демонстративного удару по Москві навряд чи дало б реальний військовий результат, адже більшість безпілотників російська ППО може знищити ще на підльоті.

Навіть якщо кілька дронів долетять до околиць Москви й це створить резонансну картинку для медіа, ситуацію на фронті це не змінить, зокрема для українських військових на напрямках Костянтинівки, Краматорська, Куп’янська чи Малої Токмачки,

– припустив Ступак.

Натомість він вважає більш доцільним використати момент, коли російська ППО буде максимально сконцентрована навколо столиці, для ударів по важливих військово-промислових об’єктах в інших регіонах Росії.

Наприклад, це підприємства, що виробляють електроніку та компоненти для російського озброєння: антени для безпілотників, ракетні комплекси чи іншу техніку для ВПК. На його думку, саме такі цілі можуть виявитися менш захищеними та значно важливішими з військового погляду.

Чому слід утриматися від удару по Красній площі?

Генерал армії та колишній очільник Служба зовнішньої розвідки України Микола Маломуж заявив, що очікувати від Кремля згоди на перемир’я 6 травня було марно. На його думку, Володимир Путін не міг піти на такий крок, адже це виглядало б як прояв слабкості з боку Росії, тому шансів на припинення вогню фактично не існувало.

Маломуж вважає, що пропозиція Кремля провести короткочасне перемир’я на 8 – 9 травня пов’язана з бажанням Путіна безперешкодно провести парад у Москві, оскільки він усвідомлює потенційні можливості України та побоюється можливих ударів. Водночас Україні слід бути готовою до різноманітних провокацій і посилювати заходи безпеки.

Нам треба зосередитися на ураженні виключно військових цілей: стратегічних ракетних комплексів, аеродромів та пускових майданчиків дронів, тобто об’єктів, з яких Росія здійснює атаки по українських містах, цивільній інфраструктурі та військових,

– мовив Маломуж.

На його думку, удар по параду в Москві 9 травня недоцільний. Адже такий крок Росія могла б використати у міжнародній площині для звинувачень України та спроб представити її як терористичну державу перед США, Китаєм і європейськими партнерами.

Крім того, генерал армії застеріг, що після подібної атаки Кремль може вдатися до масштабної відповіді, використавши накопичений арсенал, зокрема балістичні та крилаті ракети, ударні дрони, а також інші засоби ураження.

Якої тактики краще дотримуватися ЗСУ?

Військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан сказав, що Україна має можливість бити по Росії лише один раз в рік. Адже 9 травня Путін зобовʼязаний вийти в люди, й тоді слід показати, що король – голий.

Силам оборони слід завдати ударів по військових обʼєктах у Москві чи обʼєктах подвійного призначення. На думку військового експерта, бити можна або балістичними ракетами, або здійснити масовану атаку дронами, але на Москву треба запустити понад 500 дронів – приблизно такий коефіцієнт перевантаження ППО, яку натепер Путін зібрав у районі столиці.

Якщо заходитиме 500 БпЛА, то їх зібʼють, але 501 досягне цілі. У такому режимі можливість у нас є. Таке масштабне використання дронів по Москві має сенс тільки 9 травня,

– наголосив Світан.

Наступного дня вже немає сенсу атакувати Москву. Тоді БпЛА краще використовувати по обʼєктах, які зараз не захищені системами ППО. Цим обовʼязково треба скористатися. Зараз слід продовжувати нагнітати ситуацію, щоб у Путіна аж жилки трусилися та він все ППО зібрав біля Москви, а в цей час бити по тилових обʼєктах.

