Киев посетил премьер-министр Нидерландов Марк Рютте. Сразу отмечу важный момент – Зеленский и Рютте договорились и дальше укреплять стратегические отношения между Украиной и Нидерландами во всех сферах, которые представляют взаимный интерес.

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Совместная цель – наказать Кремль

Кроме того, Нидерланды остаются преданными поддержке суверенитета Украины и всех наших евроатлантических стремлений.

И здесь у нас есть общий интерес наказать Кремль, ведь прямо сейчас идут активные разбирательства относительно сбитого в небе над Донбассом Boeing МН17.

Кроме того 1 февраля Киев посетил премьер Польши Матеуш Моравецкий, который также высказал свою поддержку Украине и очень четко подметил, что пора бы дать Путину по его длинным рукам.

Как помогает Польша

И вот не успел Моравецкий вернутся в Варшаву, как Совет министров Польши одобрил предоставление Украине современного оружия.

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И это очень важный момент, который доказывает, что Польша помогает Украине не просто для галочки. Дело в том, что перед своей поездкой в Киев Моравецкий заявлял, что Варшава готова передать Украине ПЗРК Grom – это младший брат ПЗРК Piorun.

Он не настолько эффективен, как тот на котором остановился выбор. ПЗРК Piorun способен поражать цели в воздухе на больших расстояниях, и он более современен в плане оснащения и наведения.

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То есть Моравецкий проконсультировавшись с украинскими властями пришел к выводу, что ПЗРК Grom будет мало, нужно поставлять именно ПЗРК Piorun.

Как помогает Великобритания

К тому же, без преувеличения историческим оказался визит в Киев премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона.

Во-первых, этот визит стал демонстрацией поддержки Украины и Джонсон в очередной раз заявил, что любое вторжение Путина в нашу страну, станет трагедией для России. Более того, Великобритания всегда будет стоять бок о бок с Украиной.

Никто не будет спорить с тем, что Британия одна из ключевых партнеров Украины в сдерживании российской агрессии. Именно Лондон сейчас вкладывает огромные деньги в развитие украинских ВМС.

Кроме того, Джонсон заверил, что Британия и США введут разрушительные санкции против России, самого Путина и его ближайшего окружения как только, цитирую: "Первый российский солдат сделает шаг на территорию Украины".

И здесь напомню, что Лондон уже заявил, что готов конфисковать активы путинских олигархов в Британии, а также заморозить активы любой компании, которая хоть как-то связана с Кремлем.

Экономическое сотрудничество

Но, говоря о противодействии России, сегодня не стоит забывать и об экономическом сотрудничестве. Ведь, сами посудите, чем больше Украина будет иметь торговых, инвестиционных отношений с западными странами, тем больше они будут заинтересованы в защите Украины. И тем меньше у Кремля будет соблазна нападать на нашу страну, ведь это будет задевать уже и западных партнеров.

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И в этом отношении визит Джонсона также оказался знаковым. Британский премьер настаивал на том, чтобы Лондон и Киев интенсивно развивали экономическое сотрудничество.

И вот уже на пресс-конференции, Зеленский заявил, что Великобритания выделяет еще 2 миллиарда фунтов на совместные с Украиной проекты.

И такие инвестиции, это прекрасный сигнал частному бизнесу – в Украину можно и нужно вкладывать свои деньги.

Как помогает Турция

И ровно такой же посыл звучал, когда с визитом прибыл президент Турции Реджеп Эрдоган. Это еще одна демонстрация поддержки Украины перед лицом путинской агрессии.



Украина и Турция подпишут соглашение о свободной торговле / Фото Офиса Президента

Здесь еще раз напомню, что Анкара и Вашингтон накануне визита Эрдогана, согласовали стратегию совместной борьбы с Россией.

Но, этот визит – это еще и экономический фактор. Ведь Кабмин Украины одобрил новый проект соглашения о создании зоны свободной торговли с Турцией.

А это значит, что товарооборот между странами увеличится, а турецкие инвесторы будут заинтересованы в украинском рынке. И у меня есть все предпосылки считать, что Эрдоган и Зеленский демонстративно подпишут это соглашение.

Резюмируя, в нынешней ситуации Украине очень важно не просто заручатся поддержкой и получать оружие от Запада, но и вовлекать Запад в нашу экономику, чтобы у Запада появилось больше мотивации защищать Украину.