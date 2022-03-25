Ударная авиация накрыла огнем колонны бронетехники, логистические центры и скопления войск врага
25 марта 2022 , 07:04Читати новину українською
Источник:Генштаб ВСУ
Авиация ВСУ ударила огнем по колоннам бронетехники, логистическим центрам и скоплениям войск оккупантов. Поражены 6 воздушных целей врага.
В частности, 1 самолет, 1 беспилотник и 4 крылатых ракеты.
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Также авиация Воздушных Сил патрулировала воздушное пространство, истребительное прикрытие войск и объектов.
Сколько самолетов сбили за месяц
Накануне в Генштабе обнародовали актуальные потери россиян за месяц войны против Украины. К примеру, наши защитники ликвидировали:
- 47 единиц средств ПВО врага,
- 108 самолетов,
- 124 вертолета.
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