Зокрема, 1 літак, 1 безпілотник та 4 крилаті ракети.
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Також авіація Повітряних Сил патрулювала повітряний простір, винищувальне прикриття військ та об'єктів.
Скільки літаків збили за місяць
Напередодні у Генштабі оприлюднили актуальні втрати росіян за місяць війни проти України. Наприклад, наші захисники ліквідували:
- 47 одиниць засобів ППО ворога,
- 108 літаків,
- 124 гелікоптери.
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