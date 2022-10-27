Армия дронов пополнилась: ударные беспилотники Warmate отправляются на фронт

Армия дронов продолжает расти. Еще 20 новых ударных беспилотников Warmate совсем скоро отправятся на фронт, где помогут нашим защитникам уничтожать врага.

Радостную новость сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

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Он отметил, что еще летом удалось собрать 64 миллиона гривен для Армии дронов. За эти средства приобрели 40 дронов-камикадзе Warmate.

Половину из беспилотников Warmate отправили на передовую в прошлом месяце. Каждый из них уже выполняет боевые задания. Операторы обозначают точку на карте, предоставляют данные автопилота для удара — и беспилотник самостоятельно поражает цель.

– добавил Федоров.

Под удары дронов попадают как легкобронированная техника, так и системы ПВО, РЭБ и другие критически важные объекты врага.

"Еще 20 Warmate усилят ВСУ. Спасибо за донаты на Армию дронов! Каждый вклад через United24 помогает нам с Генштабом и Госспецсвязи покупать технику, которая прямо сейчас нужна армии", – добавил министр.

Заметим, что еще в начале сентября ВСУ получили первые 20 ударных дронов Warmate, средства на которые украинцы собрали через monobank. На дронах украинцы оставили послание оккупантам: "За Мариуполь и за Бучу", "Билет на концерт Кобзона".

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Что известно о дронах Warmate

У Warmate есть довольно небольшие габариты с размахом крыльев 1,6 метра. Его вес – 5,7 килограмма, а для запуска используется небольшая пневматическая катапульта.

Благодаря тому, что он совершает полет на высоте до 150 – 300 метров и имеет электрический двигатель, он незаметен для противника.

Полная подготовка системы к миссии в полевых условиях длится не более 10 минут. Такие беспилотники используют армия Польши и другие страны-члены НАТО.

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