"Россияне будут шокированы": в ОП объяснили ожидания от переговоров об ударах вглубь России

Украина работает над получением разрешения относительно ударов западным оружием вглубь России. В частности, украинская делегация передала США список определенных целей для потенциальных атак ракетами ATACMS.

Администрация Байдена до сих пор рассматривает запрос Киева, поэтому окончательного решения о разрешении или его отсутствии нет. Советник главы ОП Михаил Подоляк в разговоре с 24 Каналом объяснил, почему разрешение на удары американскими ракетами по России важно не только для Украины, но и для всего мира.

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С союзниками нужно говорить открыто

Глава Офиса Президента Андрей Ермак и министр обороны Украины Рустем Умеров во время рабочей поездки в США предоставили американским чиновникам список целей в России для ударов ракетами ATACMS. Сейчас Соединенные Штаты не изменили своей позиции относительно ударов вглубь России.

В любом случае переговоры, особенно с ключевыми партнерами, которые дают больше всего оружия, будут положительными. Они дадут возможность еще на полшага-шаг приблизиться к реализации ключевой идеи – нанесения ударов по территории России. Это является законным правом Украины,

– подчеркнул Михаил Подоляк.

По словам Подоляка, Украина не может работать с союзниками непрозрачно, ведь это риск для дальнейшей помощи и поддержки, в частности со стороны Соединенных Штатов. Именно поэтому было принято решение о формировании списка целей для ударов в России.

"Надо открыто говорить, что и как мы будем делать и для чего будем использовать их оружие. Это уже вопрос внутренних электоральных настроений, чтобы в самих Соединенных Штатах понимали, как будут применять их оружие и почему нужно предоставить разрешение для поражения российской инфраструктуры на глубоком расстоянии", – отметил советник главы ОП.

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Подоляк также отметил, что сейчас Украина на разных уровнях улучшает защиту своей информации, чтобы Россия не получила к ней доступа. Это касается и списка целей для поражения ракетами ATACMS. Безусловно, данные о планах Украины не должны оказаться в руках агрессора.

"Не думаю, что наши партнеры заинтересованы в том, чтобы передавать что-то России. Это, мягко говоря, потому, что сегодня Россию воспринимают иначе – как страну без тормоза, которая летит в пропасть. Безусловно, им не надо помогать", – добавил Подоляк.

Почему важно получить разрешение

Украинская делегация в США во главе с Ермаком и Умеровым должна донести США важность разрешения на удары по России. Ведь это не только важный оборонный шаг для Украины, но и для самого мира и его устоявшихся правил. Ведь страна, на которую напали, имеет право защищаться всеми способами.

Это важно для защиты ключевого юридического конструкта современного мира – международного права. Если есть определенные правила, если есть гарантии, то надо, чтобы это работало. Иначе к этому будут относиться как к чему-то, чего не существует,

– пояснил советник главы ОП.

Кроме того, разрешение на удары западным дальнобойным оружием по России сможет существенно повлиять на восприятие войны самими россиянами. Война уже понемногу переходит на территорию России, однако этого недостаточно.

"Ключевое – это не только поражение определенного объекта здесь и сейчас, но и нанесение массированных ударов, которые будут давать ощущение войны. А тогда не только в Курской области, а везде будут говорить, что война уже на территории России, что Путин – не тот субъект, который может что-то гарантировать, что нет сильной армии в России. Россияне будут шокированы, вы увидите изменения даже на федеральных каналах", – подчеркнул Подоляк.

Безусловно, Россия должна понять, что будет нести наказание за свои преступления. Ее решения и действия больше не могут оставаться без реакции международного сообщества, ведь в таком случае войны и геноцид продолжатся. И не только в Украине.