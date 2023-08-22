Об этом 24 Каналу рассказал политтехнолог Борис Тизенгаузен. По его убеждению, Россия терпит заметный ущерб от неизвестных беспилотников в своем воздушном пространстве.
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Почему атаки БпЛА действительно влияют на Россию
Не так давно Россия впервые закрыла все свои аэропорты в Москве. План "Ковер", который вводят оккупанты во время атак БпЛА на Москву, создает для России серьезные экономические проблемы.
Больше всего на моральное состояние граждан России и ее так называемых "элит" влияют именно прилеты в Москве или падение беспилотников вблизи их домов.
Примером этому может быть пропагандистка Симоньян, которая выложила в сеть фото с дымом после взрыва БпЛА. Этим фото она могла нарушить закон, раскрыв данные о работе российской ПВО, ведь сразу после этой публикации украинские OSINT-специалисты сумели вычислить координаты ее дома.
"В будущем атаки БПЛА будут приносить еще более серьезный ущерб. Ведь из-за закрытия аэропортов те авиаперевозчики, которые еще летают в Россию, будут получать дополнительные убытки", – пояснил Тизенгаузен.
Таким компаниям придется вносить изменения в страхование самолетов и отменять определенные рейсы или даже маршруты из-за низкой рентабельности.
Борис Тизенгаузен о влиянии атак БпЛА на Россию: смотрите видео
Что известно о БПЛА над Россией
- Беспилотники постоянно прилетают в объекты на вражеской территории. В частности, в последние дни дроны поразили 5 российских самолетов, находившихся в нескольких сотнях километров от российско-украинской границы. Среди них – полностью уничтожен бомбардировщик Ту-22М3.
- Регулярно "беспокоят" БПЛА и российскую столицу, заставляя жителей российской столицы не забывать о преступной войне их режима. Примером, этой ночью в прилегающих к ней городах снова было слышно взрывы.
- Кроме подтвержденных попаданий БПЛА, многие российские объекты загораются и взрываются без указания определенных причин. К примеру, 13 августа сильный пожар охватил склады с боеприпасами в Раменском, а 9 августа прогремели мощные взрывы на заводе в Сергиевом Посаде.