Об этом 24 Каналу рассказал политтехнолог Борис Тизенгаузен. По его убеждению, Россия терпит заметный ущерб от неизвестных беспилотников в своем воздушном пространстве.

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Почему атаки БпЛА действительно влияют на Россию

Не так давно Россия впервые закрыла все свои аэропорты в Москве. План "Ковер", который вводят оккупанты во время атак БпЛА на Москву, создает для России серьезные экономические проблемы.

Больше всего на моральное состояние граждан России и ее так называемых "элит" влияют именно прилеты в Москве или падение беспилотников вблизи их домов.

Важно! Из-за атаки дронов в Москве отменили 90 авиарейсов. В то же время на запасные аэродромы переправили 45 пассажирских и 2 грузовых рейса.

Примером этому может быть пропагандистка Симоньян, которая выложила в сеть фото с дымом после взрыва БпЛА. Этим фото она могла нарушить закон, раскрыв данные о работе российской ПВО, ведь сразу после этой публикации украинские OSINT-специалисты сумели вычислить координаты ее дома.

"В будущем атаки БПЛА будут приносить еще более серьезный ущерб. Ведь из-за закрытия аэропортов те авиаперевозчики, которые еще летают в Россию, будут получать дополнительные убытки", – пояснил Тизенгаузен.

Таким компаниям придется вносить изменения в страхование самолетов и отменять определенные рейсы или даже маршруты из-за низкой рентабельности.

Борис Тизенгаузен о влиянии атак БпЛА на Россию: смотрите видео

Что известно о БПЛА над Россией