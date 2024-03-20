Киев причиняет России боль: в Bloomberg проанализировали удары беспилотников по российским НПЗ

Украина успешно использует беспилотные летательные аппараты для того, чтобы поражать цели на территории России. В частности, применение их против российских нефтеперерабатывающих заводов стало новым витком полномасштабной войны.

Противостояние Украины полномасштабной агрессии России вошло в новую фазу с первыми ударами БпЛА по российским нефтеперерабатывающим заводам. Удары наносили на расстояние 2000 километров.

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Киев проникает вглубь территории

С начала 2024 года под атакой беспилотников оказались по меньшей мере 9 крупных НПЗ. По оценкам, 11% общей мощности России выведено из строя. Использование дронов – ключевая стратегическая кампания для Украины, ведь на поле боя Россия получила определенное преимущество.

Это дает Киеву возможность проникнуть в глубь российской территории и нанести ущерб промышленности, которая играет ключевую роль в обеспечении российских войск топливом и пополнении государственной казны за счет продажи нефтепродуктов.

Россия – это АЗС с армией, и мы намерены уничтожить эту АЗС,

– сказал в интервью Франсиско Серра-Мартинс, соучредитель и главный исполнительный директор производителя беспилотников Terminal Autonomy.

Несмотря на то, что Украина разворачивает успешную кампанию использования БпЛА, она является потенциальной дикой картой для мировых рынков и западных союзников Киева. Это связано с тем, что цены на нефть начали расти.

Первая волна атак

К середине февраля 2024 года атаки беспилотников повредили пять нефтеперерабатывающих заводов. В ответ на это Россия запретила экспорт бензина с 1 марта по 31 августа, чтобы обеспечить внутренний спрос перед резким сезонным ростом.

Питер Шредер, бывший старший аналитик по вопросам России Центрального разведывательного управления США отметил, что украинские лидеры, вероятно, чувствуют, что должны продолжать причинять России боль даже находясь в обороне на поле боя. По его словам, "символическая попытка" превратилось в "согласованную кампанию".

По словам производителей беспилотников этот успех пришел непросто. Их нужно было сконструировать таким образом, чтобы преодолеть сложные российские механизмы глушения, используя навигацию на местности или визуальное позиционирование, которое не требует каких-либо электронных средств связи после запуска. Они также должны работать на расстоянии до 1000 километров, а также нести достаточно большой взрывной полезный груз, чтобы нанести значительный ущерб объектам, которые были построены, чтобы быть устойчивыми.

Вторая волна атак

Украинская кампания использования БпЛА не останавливается. Первым ударом второй волны были поражены НПЗ Norsi в Нижнем Новгороде и Рязань под Москвой.

В результате атак цены на бензин и дизельное топливо на Санкт-Петербургской международной товарной бирже значительно выросли, хотя стоимость топлива на заправочных станциях в России мало изменилась. Россия имеет статус крупного экспортера нефти, но мировой рынок скромно отреагировал на атаки по российским НПЗ. Цены выросли, однако не так значительно.

Ситуация может измениться, если Украина выведет Kirishi из строя, потенциально лишившись около 150 000 баррелей в день производства дизельного топлива, предназначенного в основном для экспорта. Нефтяные рынки могут испытывать еще большее волнение, если Киев начнет целиться по основным российским терминалам экспорта нефти в Балтийском или Черном морях.

Однако это приведет к дальнейшему давлению на отношения с западными союзниками, поскольку влияние на мировые цены на нефть и нефтепродукты будет существенным,

– сказал Марк Уильямс, директор по исследованиям краткосрочных нефтей консультантской компании Wood Mackenzie Ltd.

Экономическое и психологическое влияние

По состоянию на сейчас кампания БпЛА направлена на экономическое воздействие на Россию. Собеседники издания отмечают, что это – новая форма войны на истощение, ведь даже, если БпЛА сбивают, это все равно экономический выигрыш, ведь они дешевле других способов поражения.

Атаки также имеют психологическую цель, сказал производитель беспилотников на условиях анонимности. Он считает, что российские пропагандисты пытаются делать вид, что государство не находится в состоянии войны, но атаки уже стали частью повседневной жизни граждан.

Власти прилагают совместные усилия, чтобы приглушить любое влияние на население.

К этому относятся очень серьезно,

– сказал Алексей Мухин, руководитель московского Центра политической информации, который предоставляет консультационные услуги администрации президента.

Стратегическое влияние

Беспилотники становятся все более важным элементом в военной стратегии Украины, однако заменить другие виды современного вооружения они не могут.

Киев вынужден использовать беспилотные аппараты, потому что его союзники затягивают предоставление ракет большой дальности, опасаясь эскалации. Кроме этого, Украине не хватает боеприпасов.

"Кампания против российской энергетической инфраструктуры показывает, что Киев может продолжать причинять определенную боль. Но вряд ли это будет иметь стратегическое влияние на ход войны", – сказал Шредер, бывший аналитик ЦРУ, который сейчас является помощником старшего научного сотрудника Центра новой американской безопасности в Вашингтоне.

В то же время Россия имеет собственные разработки ракет и дронов дальнего радиуса действия. Несмотря на это, успех атак на НПЗ свидетельствует, что кампания будет продолжаться.

С каждым месяцем этого года в Вооруженных Силах Киева будет все больше беспилотников, которые будут эксплуатировать над территорией России,

– заявил Михаил Федоров, министр цифровой трансформации страны, в обязанности которого также входит надзор за производством дронов.