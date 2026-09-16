Выбрали неслучайно: подполковник раскрыл, по какому принципу Россия проводит атаки против Европы

Россия уже неоднократно запускала беспилотники по европейским союзникам Украины. Некоторые страны враг атакует чаще, чем другие.

Об этом 24 Каналу рассказал подполковник, начальник отдела международного военного сотрудничества командования Сил ТрО Тарас Березовец. По его словам, российские дроны уже залетали в Польшу и Латвию. Также неоднократно фиксировались различные "неизвестные" беспилотники над той же Германией и другими странами.

Каковы намерения России?

Как подчеркнул Березовец, Россия неслучайно выбирает именно те страны, которые активно помогают нашему государству. Кроме того, эти государства осознают угрозу со стороны РФ и пытаются усилить свои возможности в сфере безопасности.

Например, Польша сейчас является самой защищенной страной из всех западных соседей Украины. Там методично укрепляют собственную армию.

Россия атакует именно те страны, которые работают над усилением собственной безопасности. РФ осуществляет гибридные атаки против этих государств, чтобы там не чувствовали себя в безопасности. То же самое касается и Германии, которая в военном плане является самой мощной на континенте по количеству вооружения,

– отметил Березовец.

По какому принципу Россия проводит атаки против стран Европы: смотрите видео 24 Канала

Добавим, что в ночь на 15 сентября авиация НАТО уничтожила дрон, залетевший в Литву с территории Беларуси. Желтый уровень опасности объявили в нескольких литовских городах, в том числе в Вильнюсе.