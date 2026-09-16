Про це 24 Каналу розповів підполковник, начальник відділу міжнародного військового співробітництва командування Сил ТрО Тарас Березовець. За його словами, російські дрони вже залітали до Польщі та Латвії. Також неодноразово різні "невідомі" безпілотники фіксували над тою ж Німеччиною та іншими країнами.

Які наміри в Росії?

Як наголосив Березовець, Росія невипадково обирає саме ті країни, які посилено допомагають нашій державі. Також ці держави усвідомлюють загрозу з боку РФ та намагаються посилити свої безпекові можливості.

До прикладу, Польща зараз є найбільш захищеною країною з усіх західних сусідів України. Там методично посилюють власну армію.

Росія атакує саме ті країни, які працюють над посиленням власної безпеки. РФ здійснює гібридні атаки проти цих держав, аби там не почувалися в безпеці. Те саме стосується і Німеччини, яка у військовому плані є найпотужнішою на континенті за кількістю озброєння,

– зауважив Березовець.

За яким принципом Росія атакує країни Європи: дивіться відео 24 Каналу

Додамо, в ніч на 15 вересня авіація НАТО знищила дрон, який залетів до Литви з території Білорусі. Жовтий рівень небезпеки оголосили у кількох литовських містах, зокрема й у Вільнюсі.