Война переходит на территорию Кремля: в ОП заявили, что ударов дронами по России будет больше

Число ударов беспилотников по российской территории увеличится. Недавние подобные атаки свидетельствуют о том, что война в Украине постепенно переходит в Россию.

Об этом заявил советник Офиса Президента Михаил Подоляк. Глава ГУР МО Кирилл Буданов также считает, что война должна вернуться туда, откуда пришла.

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Количество ударов дронами по России будет расти

Подоляк отметил, что Украина усилила удары по военным складам россиян на временно оккупированных территориях. Атаки внутри самой России также увеличатся. Их будут осуществлять агенты или партизаны.

Что касается России… растет количество атак неопознанных беспилотников, запущенных с территории Российской Федерации, и количество этих атак будет увеличиваться. Ибо это та стадия войны, когда боевые действия постепенно переносятся на территорию Российской Федерации,

– заявил чиновник.

В последние недели атаки беспилотников на Россию резко возросли в масштабах и частоте. Кульминацией этой недели стали удары, которые за одну ночь поразили шесть российских регионов и уничтожили транспортные самолеты на военном аэродроме.

Украина, как правило, приветствует такие атаки, не беря на себя прямой ответственности. Западные союзники запрещают использовать оружие, предоставленное ВСУ, для ударов по России. В то же время, они заявляют, что Киев имеет право осуществлять такие атаки на военные объекты собственным оружием.

Также Подоляк прокомментировал вероятные переговоры. По его словам, Силы обороны продолжают продвигаться вперед. Пока любые переговоры с агрессором – нецелесообразны.

"Любой переговорный процесс будет означать капитуляцию Украины и капитуляцию демократического мира в целом", – подчеркнул советник главы ОП.

Он убежден, что западные союзники Украины, вложившие миллиарды долларов в вооружение, понимают, что никакого компромисса с Москвой быть не может.

"В настоящее время партнеры понимают, что эта война уже не закончится компромиссным решением – то есть или мы уничтожаем возможности России военным путем, а для этого нужны соответствующие инструменты, или эта война с таким уровнем агрессии будет продолжаться еще какое-то время", – подытожил чиновник.

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Война должна перенестись на территорию России

В интервью Натальи Мосейчук начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил, что война должна быть перенесена на территорию России.

Великолепная идея, по-моему. Война должна быть перенесена на другую территорию, которой, разумеется, для нас есть РФ,

– отметил Буданов.

Он считает, что чем шире будут операции на территории России, тем лучше. Ведь Кремль уже давно пошел по пути стратегического проигрыша.

"Теперь это уже как в шахматах – цугцванг: что бы они ни сделали, все равно будет стратегический проигрыш. И наоборот, понимая это, уже невозможен стратегический проигрыш Украины. Это нереально", – заявил глава ГУР.

По его словам, Россия уже превратилась в дипломатического изгнанника. Ее экономика находится в не очень хорошем состоянии, а военная машина оказалась "мыльным пузырем". Страну-террориста в мире уже никто не боится.

"Они же развенчали миф обо всем, они просто разрушили веру в российское оружие. Оно становится дешевле в мире", – сообщил Буданов.

Глава ГУР заявил, что международному сообществу следует "вернуться к языку цифр и фактов" и признать, что многие опасения относительно России и ее места и роли в мире – миф. Поэтому разговаривать с оккупантами следует именно исходя из того, кем они являются, – дешевым ресурсно-сырьевым придатком мира.