Об этом в эфире 24 канала рассказал – руководитель направления роботизированных технологий ОО "Аэроразведка" Вадим Юник. Он отметил, что на самом деле это произойдет очень быстро. Это можно увидеть на примере морской операции.

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По его словам, никто не верил в то, что Украина, не имеющая собственного флота, может бороться и как-то побеждать россиян на море. Однако мы видим, насколько ловки наши люди и могут это делать. Главное правильно поставленная задача и все может происходить.

Так же с беспилотниками. Уже пришло то время, когда нам нужно отвечать по базам, отвечать по центрам, чтобы останавливать саму возможность наносить по нам удар,

– заявил Вадим Юник.

Насколько сложно создать беспилотник

"На самом деле это сложно, потому что это связано не только с расстоянием и физическими возможностями, но и так же пониманием, что против этого беспилотника будет большое противодействие", – пояснил Юник.

Он добавил, что сейчас война более технологична и очень много средств, как у них, так и у нас, чтобы противодействовать беспилотникам. Дрону нужно пройти этот путь, то есть он должен пройти свою задачу, когда его пытаются сбить.

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