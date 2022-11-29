В эфире 24 канала военный эксперт Петр Черник отметил, что за это не стоит беспокоиться. Mercedes всегда лучше автомобиля "Волги", а мы почему-то пытаемся искать недостатки в оружии Западных образцов.

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По словам эксперта, "Panzerhaubitze 2000" пришла в определенное свое техническое состояние, однако информационное пространство разогнало чуть ли не предательство, утверждая, какое плохое оружие нам подсунули.

Даже в Mercedes время от времени нужно заменять смазку. Надо заменять фильтры и даже тормозные колодки. Это техника. Техника сложная. В ней множество узлов и устройств. Она нуждается в обслуживании,

– объяснил Петр Черник.

Он отметил, что ему тревожно из-за этих нарративов, мол, Запад что-то там недорабатывает в части качества. Это очень неправильное направление в медиа пространстве. Оно только усиливает желание россиян навесить как можно больше ярлыков на Западное вооружение, якобы оно не может быть лучше старых советских или нынешних российских образцов.

"Люди, которые не могут построить хороший автомобиль, – не могут построить качественное оружие. Люди, которые строят качественный автомобиль, – строят качественное оружие. Все нуждается в техническом обслуживании. Это константа. И пора наконец-то правильно расставлять эмоциональные точки", – подытожил Черник.

Смотрите полное видео с Петром Черником на ютубе 24 канала:

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