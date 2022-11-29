В ефірі 24 каналу військовий експерт Петро Черник зазначив, що за це не варто тривожитися. Mercedes завжди кращий за автомобіль "Волгу", а ми чомусь намагаємося шукати недоліки у зброї західних зразків.

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За словами експерта, "Panzerhaubitze 2000" прийшла до певного свого технічного стану, проте інформаційний простір розігнав мало не зраду, стверджуючи, яку погану зброю нам підсунули.

Навіть у Mercedes час від часу треба замінювати мастило. Треба замінювати фільтри й навіть гальмівні колодки. Це техніка. Техніка складна. У ній безліч вузлів та механізмів. Вона потребує обслуговування,

– пояснив Петро Черник.

Він зазначив, що йому тривожно через ці наративи, мовляв, Захід щось там недопрацьовує в частині якості. Це дуже неправильний напрямок у медіапросторі. Він тільки підсилює бажання росіян навісити якомога більше ярликів на західне озброєння, нібито воно не може бути кращими, ніж старі радянські чи теперішні російські зразки.

"Люди, які не можуть будувати хороший автомобіль, – не можуть будувати якісну зброю. Люди, які будують якісний автомобіль, – будують якісну зброю. Усе потребує технічного обслуговування. Це константа. Й пора нарешті правильно розставляти емоційні крапки", – підсумував Черник.

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