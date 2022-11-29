Про це в ефірі 24 каналу розповів – керівник напрямку роботизованих технологій ГО "Аеророзвідка" Вадим Юник. Він зазначив, що насправді це відбудеться дуже швидко. Це можна побачити на прикладі морської операції.
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За його словами, ніхто не вірив в те, що Україна, яка не має свого власного флоту, може боротися і якось перемагати росіян на морі. Проте ми бачимо наскільки спритні наші люди й можуть це робити. Головне правильно поставлена задача й все може відбуватися.
Так само з безпілотниками. Вже настав той час, коли нам треба відповідати по базах, відповідати по центрах, щоб зупиняти саму можливість наносити по нас удар,
– заявив Вадим Юник.
Наскільки складно створити безпілотник
"Насправді це складно, тому що це повʼязано не тільки з відстанню й фізичними можливостями, але й так само є розуміння, що проти цього безпілотника буде велика протидія", – пояснив Юник.
Він додав, що зараз війна більш технологічна й дуже багато є засобів, як у них, так і у нас, щоб протидіяти безпілотникам. Дрону треба пройти цей шлях, тобто він повинен пройти своє завдання, коли його намагаються збити.
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