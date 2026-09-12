Об этом сообщает Краматорский городской совет.

Каковы подробности атак?

Все обстрелы произошли в первой половине дня 12 сентября в центральной части города. Оккупанты целенаправленно наносили удары беспилотниками по автомобилям жителей.

Первый удар FPV-дроном зафиксировали в 11:10, когда вражеский аппарат попал в гражданский транспорт во время движения. В результате этой атаки погиб мужчина 1980 года рождения, а женщина 1983 года рождения получила ранения.

Уже в 12:15 под удар попали машины, припаркованные возле местного магазина. В результате взрыва погиб мужчина 1941 года рождения, а женщина 1965 года и мужчина 1985 года рождения получили травмы.



Взрыв в автомобиле в Краматорске / Городской совет

Повторные удары по гражданским автомобилям

В 12:30 россияне направили очередной дрон практически на то же место, где произошел первый обстрел. В результате очередного попадания погибла женщина 1979 года рождения, а мужчина 1974 года рождения получил ранения.

Всем пострадавшим оказали необходимую медицинскую помощь. В городском совете подчеркнули, что атакованные транспортные средства принадлежат гражданским лицам, которые ехали по своим делам в выходной день.



Автомобиль, подвергшийся атаке со стороны россиян, в Краматорске / Городской совет

К слову, CNN сообщает, что в последние недели ситуация вблизи Краматорска значительно обострилась из-за ежедневных массированных ударов и разрушенных мостов. Российские войска усилили наступательное давление на пояс укреплений Донецкой области, приблизившись к Краматорску и Славянску. Постоянные удары авиабомбами и дронами создают угрозу истощения ключевой линии обороны на востоке Украины.