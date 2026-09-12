Про це повідомляє Краматорська міська рада.

Які подробиці атак?

Усі обстріли сталися протягом першої половини дня 12 вересня в центральній частині міста. Окупанти цілеспрямовано завдавали ударів безпілотниками по автівках мешканців.

Перший удар FPV-дроном зафіксували об 11:10, коли ворожий апарат влучив у цивільний транспорт під час руху. У результаті цієї атаки загинув чоловік 1980 року народження, а жінка 1983 року народження зазнала поранень.

Вже о 12:15 під удар потрапили машини, припарковані біля місцевого магазину. Від вибуху загинув чоловік 1941 року народження, а жінка 1965 року та чоловік 1985 року народження отримали травми.



Приліт по автівці в Краматорську / Міськрада

Повторні удари по цивільних автомобілях

О 12:30 росіяни спрямували черговий дрон практично на те саме місце, де стався перший обстріл. Від чергового влучання загинула жінка 1979 року народження, а чоловік 1974 року народження отримав поранення.

Усім травмованим надали необхідну медичну допомогу. У міській раді наголосили, що атаковані транспортні засоби належать цивільним людям, які їхали у власних справах у вихідний день.



Атакований росіянами автомобіль у Краматорську / Міськрада

До слова, CNN повідомляє, що останніми тижнями ситуація поблизу Краматорська значно загострилася через щоденні масовані удари та зруйновані мости. Російські війська посилили наступальний тиск на пояс фортець Донеччини, наблизившись до Краматорська та Слов'янська. Постійні удари авіабомбами й дронами створюють загрозу виснаження ключової лінії оборони на сході України.