Дания предоставила разрешение, однако есть нюанс – нужно получить одобрение от производителя. Эксперт по авиации Константин Криволап помог 24 Каналу подробнее разобраться в этом вопросе.

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Окончательное решение – за США

Константин Криволап рассказал, что истребители F-16 с большой вероятностью производили на заводах в Нидерландах и Бельгии. Когда Дания их выкупила, они стали датскими. В то же время производителем самолетов являются Соединенные Штаты Америки.

Поэтому датчане заявили, что они именно как владельцы самолетов, которые их передали, не против, чтобы Украина наносила ими удары по российской территории. Однако окончательное решение должен принимать производитель – США.

Это то же самое, когда полякам предложили защищать хотя бы часть воздушного пространства вдоль нашей западной границы. Они сказали: "Мы за, но входим в НАТО, поэтому надо, чтобы они согласовали. Надо будет использовать Patriot, и уже здесь надо одобрение американцев". Эти процедуры очень ограничивают наши возможности,

– констатировал авиационный эксперт.

Отметим, что российские военные блогеры боятся, что в Курской области могут применить истребители F-16. Несмотря на заявления из Москвы, что якобы "ситуация под контролем", россияне резко отреагировали на то, что минобороны так и не смогло обезопасить Курск.