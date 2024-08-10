Данія надала дозвіл, однак є нюанс – потрібно отримати схвалення від виробника. Експерт з авіації Костянтин Криволап допоміг 24 Каналу детальніше розібратися у цьому питанні.

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Остаточне рішення – за США

Костянтин Криволап розповів, що винищувачі F-16 з великою імовірністю виробляли на заводах у Нідерландах та Бельгії. Коли Данія їх викупила, вони стали данськими. Водночас виробником літаків є Сполучені Штати Америки.

Тому данці заявили, що вони саме як власники літаків, які їх передали, не проти, аби Україна завдавала ними ударів по російській території. Проте остаточне рішення повинен ухвалювати виробник – США.

Це те ж саме, коли полякам запропонували захищати хоча б частину повітряного простору вздовж нашого західного кордону. Вони сказали: "Ми за, але входимо в НАТО, тому треба, аби вони погодили. Треба буде використовувати Patriot, і вже тут треба схвалення американців". Ці процедури дуже обмежують наші можливості,

– констатував авіаційний експерт.

Зазначимо, що російські військові блогери бояться, що в Курській області можуть застосувати винищувачі F-16. Попри заяви з Москви, що нібито "ситуація під контролем", росіяни різко відреагували на те, що міноборони так і не змогло убезпечити Курськ.