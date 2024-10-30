Под ударом – топливная инфраструктура: Израиль мощно обстрелял ливанский город Баальбек

В среду, 30 октября, израильские ВВС нанесли мощные авиаудары по ливанскому городу Баальбек. Сообщается, что они были нацелены на топливную инфраструктуру.

Ранее израильская армия выступила с обращением к жителям города на арабском языке, призвав их эвакуироваться.

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Атака Израиля на Ливан

Военно-воздушные силы Израиля нанесли удары по складам топлива Хезболлы в Ливане, сообщили в среду вечером ЦАХАЛ.

По словам военных, топливные склады, предоставленные Ираном, принадлежали подразделению материально-технического усиления 4400 Хезболлы в долине Бекаа.

Сообщается, что этоэто подразделение отвечает за передачу оружия из Ирана Хезболле. Группировка использует эти топливные склады для обеспечения топливом своих военных транспортных средств, которые являются критически важными для операций.