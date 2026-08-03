Об этом сообщает Reuters.

Что известно об ударах Израиля по сектору Газа?

Удары были нанесены по городу Газа, Дейр-эль-Балаху и району Хан-Юнис. По данным местных служб, под обстрел попали жилой дом, квартира, палатки для переселенцев и автомобиль. Среди погибших – несколько семей с детьми. Израильские военные заявили, что отдельные удары были направлены против командиров элитного подразделения ХАМАС "Нухба" и других боевиков. В то же время продолжается проверка обстоятельств других атак.

Между тем израильские власти подчеркивают, что не будут прекращать военные действия, пока ХАМАС полностью не сложит оружие. Министр энергетики Израиля Эли Коэн заявил, что правительство готово дать группировке шанс на разоружение, однако сомневается, что это произойдет. По его словам, если этого не произойдет, Израиль может взять под полный контроль территорию сектора Газа.

В канцелярии премьер-министра Биньямина Нетаньяху также подтвердили, что передали США свои оговорки относительно предложенного плана урегулирования. Главным условием Израиля остается полное и реальное разоружение ХАМАС.

В свою очередь представители ХАМАС заявили, что готовы к компромиссам, но только после прекращения израильских атак и вывода войск в соответствии с условиями прошлогоднего соглашения о перемирии. Группировка обвинила Израиль в попытке сорвать дипломатический процесс путем эскалации боевых действий.

По данным органов здравоохранения Газы, с момента заключения соглашения о прекращении огня в октябре прошлого года в результате израильских ударов погибли не менее 1230 палестинцев. В то же время израильская сторона сообщает о гибели четырех своих военнослужащих за этот период. Переговоры о полной реализации мирного соглашения продолжаются при посредничестве США и стран региона.

К слову, президент США Дональд Трамп заявил, что 3 августа США начнут новый раунд переговоров с Ираном, и сообщил, что отказался от запланированного масштабного удара после обращений союзников, которые считают возможным дипломатическое урегулирование. По словам Трампа, переговоры будут касаться возобновления судоходства через Ормузский пролив, а впоследствии – иранской ядерной программы. В то же время Иран опроверг, что просил Вашингтон отменить удары. В свою очередь, Израиль заявил, что готов действовать против Тегерана независимо от результатов переговоров, если тот возобновит развитие ядерной или баллистической программ.