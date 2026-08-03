Про це пише Reuters.

Що відомо про удари Ізраїлю по сектору Гази?

Удари були завдані по місту Газа, Дейр-ель-Балаху та району Хан-Юніса. За даними місцевих служб, під обстріли потрапили житловий будинок, квартира, намети для переселенців і автомобіль. Серед загиблих – кілька сімей із дітьми. Ізраїльські військові заявили, що окремі удари були спрямовані проти командирів елітного підрозділу ХАМАС "Нухба" та інших бойовиків. Водночас триває перевірка обставин інших атак.

Тим часом ізраїльська влада наголошує, що не припинятиме військові дії, доки ХАМАС повністю не складе зброю. Міністр енергетики Ізраїлю Елі Коен заявив, що уряд готовий дати угрупованню шанс на роззброєння, однак сумнівається, що це станеться. За його словами, якщо цього не відбудеться, Ізраїль може взяти під повний контроль територію сектору Гази.

У канцелярії прем'єр-міністра Біньяміна Нетаньягу також підтвердили, що передали США свої застереження щодо запропонованого плану врегулювання. Головною умовою Ізраїлю залишається повне та реальне роззброєння ХАМАС.

Своєю чергою представники ХАМАС заявили, що готові до компромісів, але лише після припинення ізраїльських атак і відведення військ відповідно до умов торішньої угоди про перемир'я. Угруповання звинуватило Ізраїль у спробі зірвати дипломатичний процес шляхом ескалації бойових дій.

За даними органів охорони здоров'я Гази, від моменту укладення режиму припинення вогню в жовтні минулого року внаслідок ізраїльських ударів загинули щонайменше 1230 палестинців. Водночас ізраїльська сторона повідомляє про загибель чотирьох своїх військових за цей період. Переговори щодо повної реалізації мирної угоди тривають за посередництва США та країн регіону.

До слова, президент США Дональд Трамп заявив, що 3 серпня США розпочнуть новий раунд переговорів з Іраном та повідомив, що відмовився від запланованого масштабного удару після звернень союзників, які вважають можливим дипломатичне врегулювання. За словами Трампа, переговори стосуватимуться відновлення судноплавства через Ормузьку протоку, а згодом – іранської ядерної програми. Водночас Іран заперечив, що просив Вашингтон скасувати удари. Своєю чергою, Ізраїль заявив, що готовий діяти проти Тегерана незалежно від результатів переговорів, якщо той відновить розвиток ядерної чи балістичної програм.