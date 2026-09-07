Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Олег Иващенко в интервью "Укринформу" подчеркнул, что современная война охватывает не только линию фронта, но и весь военно-экономический потенциал агрессора.

Что рассказал глава ГУР об ударах по врагу?

По словам Иващенко, линия фронта остается ключевой, однако современная война не ограничивается территорией непосредственно у нее. Украина уже активно ослабляет военно-экономический потенциал России и имеет возможность наносить удары на расстоянии более 2000 километров.

Украинские силы систематически наносят удары по объектам энергетической инфраструктуры, обеспечивающим российские войска топливом, а также по логистическим центрам и предприятиям военно-промышленного комплекса.

Если после удара противник вынужден останавливать производство, восстанавливать объект, менять логистику, перебрасывать средства противовоздушной обороны, тратить дополнительные ресурсы – это уже влияет на его возможности вести войну,

– заявил Олег Иващенко.

Блокировка черноморского экспорта и экономические потери России

По словам руководителя спецслужбы, систематическое огневое поражение лишает Россию ощущения недосягаемости ее тыла и создает критические проблемы с экспортной логистикой в Черном море. Из 130 миллионов тонн урожая зерна агрессор планировал вывезти по морю около 40 миллионов тонн, что требует ежедневного привлечения 30 судов, однако этот процесс в настоящее время заблокирован.

Олег Иващенко отметил, что экспорт зерна является важным ресурсом для поддержания российской экономики, а альтернативные железнодорожные и автомобильные пути к портам Балтийского моря существенно дороже и не решают проблемы.

Главная задача – снижать способность противника производить оружие, снабжать свои войска и продолжать эту войну,

– подчеркнул руководитель ГУР.

Напомним, что Иващенко также заявлял о том, что страна-террористка готовится к новой волне массированных ударов по Украине. Глава военной разведки призвал украинцев не игнорировать угрозу и готовиться к возможному усилению атак.