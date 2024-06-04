Удары по России немецким оружием не приведут к эскалации, Шольц

Украина получила разрешение бить по территории России западным оружием, но с определенными ограничениями. Канцлер Германии также высказался об использовании немецкого оружия в таких целях.

Канцлер Германии Олаф Шольц считает, что применение Украиной немецкого оружия для поражения целей на российской территории не приведет к эскалации. По его словам, это способ защиты.

Смотрите также Для борьбы с дронами и ракетами: в ВСУ официально показали обновленный ЗРК "Оса"

Снятие ограничения было продумано

Шольц отметил, что президент Соединенных Штатов Америки сказал, что говорится только о возможности защитить большой город, например, Харьков.

По словам канцлера, решение о снятии ограничений на применение немецкого оружия было тщательно продумано в сотрудничестве с "друзьями и союзниками" Берлина. Кроме этого, он заверил, что никогда не позволил бы давление в его сторону с требованием о принятии "неправильного решения".

Шольц направил предупреждение Путину