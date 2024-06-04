Удары по России немецким оружием не приведут к эскалации, Шольц
Источник:DW
Украина получила разрешение бить по территории России западным оружием, но с определенными ограничениями. Канцлер Германии также высказался об использовании немецкого оружия в таких целях.
Канцлер Германии Олаф Шольц считает, что применение Украиной немецкого оружия для поражения целей на российской территории не приведет к эскалации. По его словам, это способ защиты.
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Снятие ограничения было продумано
Шольц отметил, что президент Соединенных Штатов Америки сказал, что говорится только о возможности защитить большой город, например, Харьков.
По словам канцлера, решение о снятии ограничений на применение немецкого оружия было тщательно продумано в сотрудничестве с "друзьями и союзниками" Берлина. Кроме этого, он заверил, что никогда не позволил бы давление в его сторону с требованием о принятии "неправильного решения".
Шольц направил предупреждение Путину
- Лидер Германии считает, что угроза со стороны России для стран Европы никуда не исчезнет. Олаф Шольц выразил решимость защищать своих союзников, в частности, речь идет о странах Балтии и Польше.
- Российскому диктатору стоит сдержать собственные "территориальные аппетиты". Об этом шла речь в выступлении Шольца на Восточногерманском экономическом форуме в городе Бад-Заров в земле Бранденбург, состоявшемся 2 июня.
- Канцлер рассказал, что Германия вместе с союзниками еще в прошлом году решили развернуть дополнительные подразделения в странах Балтии, а в будущем разместить там на постоянной основе целую бригаду. На такой шаг Берлин решается впервые, подчеркнул Шольц.