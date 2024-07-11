Удары вглубь России американским оружием не обострят войну, Умеров объяснил почему

Украинские военные получили разрешение бить по военным объектам на территории России, но с определенными ограничениями. Американские партнеры признают такую политику необходимой для того, чтобы "не обострять войну". Со своей стороны Россия делает все наоборот и атакует мирное население Украины.

Министр обороны Украины Рустем Умеров считает, что Кремль уже обострил ситуацию из-за ударов по гражданской и медицинской инфраструктуре. Поэтому использование американского вооружения направлено на защиту.

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Россия обострила войну

Враг сейчас наносит циничные удары по больницам и по мирному населению. Умеров отметил, что приоритетной целью Украины является защита людей.

Мы хотим нанести удары по военным целям. Поэтому мы хотим функциональных решений, чтобы защитить наши города. Потому что они бьют по нашим городам, по критической инфраструктуре и убивают людей,

– резюмировал глава Минобороны.

Умеров добавил, что Украина нуждается в большем количестве противовоздушной обороны и оружия.

Мы способны и можем победить

Министр обороны указал, что сейчас у власти есть план относительно того, как победить. А колебания партнеров предоставить вооружение отбирает время.

"Время очень важно, но мы способны и можем это сделать", – сказал Умеров.

Напомним, что 9 июля СБУ совместно с ГУР поразили аэродром, электроподстанцию и нефтебазу врага.