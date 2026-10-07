"Справедливые украинские ответы": дроны нанесли удары по 4 важным целям России

За последние сутки украинские военные нанесли удары по четырем целям в России, которые помогают стране-агрессору финансировать и вести войну против Украины. Среди них – 2 нефтяных объекта и полигонов.

Об этом сообщил Владимир Зеленский.

Что было поражено в России?

Украинские военные продолжают наносить удары по объектам, имеющим значение для российской военной машины.

Это справедливые украинские ответы на все российские удары по нашим людям. За последние сутки наши воины нанесли удары по четырем целям, которые помогают России финансировать и вести ее жестокую войну,

– заявил Зеленский.

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Среди пораженных целей – два нефтяных объекта и полигон в Пермском, Самарском и Астраханском регионах России. В то же время Зеленский сообщил и об украинском ответе в Черном море, однако не уточнил, какая именно цель была поражена.

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Напомним, Владимир Зеленский рассказал о массированной российской атаке на Украину 7 октября. Одним из самых тяжелых последствий удара стал вз разрушение пятиэтажного жилого дома в Прилуках в Черниговской области, где погибли 9 человек и еще 30 получили ранения, среди них 5 детей.

Под завалами до сих пор могут находиться люди, поэтому спасатели непрерывно проводят поисково-спасательные работы.

"Сегодня Путину на день рождения российская армия "подарила" уничтожение жилого дома в Прилуках Черниговской области. Это был обычный пятиэтажный дом", – заявил Зеленский.

В результате российских ракетных ударов также повреждены пять многоквартирных домов в Днепре и четыре многоэтажки в Кременчуге, где погибли 2 человека и еще 8 получили ранения. В Запорожье российский дрон повредил многоэтажку, в Киеве погибли 2 человека, а в Александрии – еще 2.

В целом под ударом оказались инфраструктура Киева и 12 областей Украины, а одной из ключевых целей россиян была энергетика.

Зеленский добавил, что российская баллистическая ракетная техника остается самым серьезным вызовом, а Украине жизненно необходимы новые комплексы ПВО, в частности ракеты для систем Patriot.