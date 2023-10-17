Такой мыслью с 24 Каналом поделился руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко. Он считает, что поражение аэродромов в Бердянске и Луганске заставят Россию пересмотреть свой способ применения армейской авиации.

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О чем свидетельствует поражение российских вертолетов

Важно помнить, что враг практически каждый день применяет свою армейскую авиацию на линии фронта. Чаще всего – МИ-24 и Ка-52, которые представляют для Вооруженных Сил существенные риски. Это связано со специфической тактикой применения этого оружия.

Объяснение: российская армейская и тактическая авиация могут наносить удары по украинской пехоте на земле, не входя в зону поражения переносных зенитно-ракетных комплексов Как объясняли украинские военные, это позволяло агрессору останавливать попытки наступлений украинских военных на Работино.

"Именно на аэродроме под Бердянском базировалось много армейской авиации врага (совершавшей вылеты до линии столкновения на Юге – 24 Канал). Учитывая, что вылеты этих вертолетов происходили чуть ли не ежедневно, оккупанты всегда должны были держать боекомплект совсем рядом", – подчеркнул он.

Именно склад с ракетами для вертолетов поразили Силы обороны, ведь на видео, опубликованном после атаки, видна масштабная детонация. А это является свидетельством успешной атаки Украины.

Какими будут последствия поражения аэродромов

Скорее всего, подобные удары Сил обороны по объектам в тылу противника будут проводить и дальше. И теперь враг, понимая, что у Украины есть для таких атак соответствующее вооружение, будет вынужден пересматривать свою тактику.

"Оружие, которое применила Украина – это не дрон, который поражает только одну цель. Оно может одновременно уничтожать до 10 вертолетов, нанося армейской авиации врага существенные потери. Из-за этого Россия будет вынуждена искать другие аэродромы и передислоцировать туда свои вертолеты", – предположил военный обозреватель.

Александр Мусиенко об удачных ударах по аэродромам: смотрите видео

В свою очередь это увеличит нагрузку на российских пилотов и собственно вертолеты, ведь они будут вынуждены работать более длинные вылеты, чем сейчас. Фактически, имея оружие многокилометрового радиуса поражения в достаточном количестве, Украина может заставить агрессора минимизировать количество армейской авиации, которое будет базироваться на оккупированных территориях.

Как Украина била по аэродромам, контролируемым Россией