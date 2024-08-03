Атаки дронов на российские аэродромы отсрочили удары по Украине, – Буданов

Ранее в сети распространяли информацию, что Россия готова нанести очередной массированный удар по Украине. Впрочем, вражескому замыслу удалось помешать.

Это стало возможным благодаря атакам дронов на аэродромы России. Об этом в эфире телемарафона заявил глава ГУР МО Украины Кирилл Буданов, передает 24 Канал.

Смотрите также Буданов рассказал, может ли Россия уничтожить энергосистему Украины и как ответить на удары

Как дроны смогли выиграть время для Украины

По словам Буданова, Украине удалось отсрочить очередной российский обстрел. Этому способствовали удары дронов, которые наделали немало беды на российских аэродромах.

Недавно дроны дошли до определенных аэродромов России, до "Оленьи" и так далее. Есть пораженные бомбардировщики. Это позволило оттянуть по крайней мере на несколько дней удары по нам,

– отметил руководитель ГУР.

Напомним, что 27 июля дроны атаковали аэродром "Оленья" в Мурманской области. По словам представителя ГУР Андрея Юсова, это "олимпийское" достижение. В результате атаки были поражены и повреждены стратегические бомбардировщики Ту-22М3. Юсов добавил, что у российского ВПК нет возможности изготовить новые бомбардировщики, поэтому это поражение является очень важным.