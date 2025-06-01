Россия подтвердила удары по аэродромам в 5 своих областях, но без вранья опять не обошлось

СБУ в воскресенье, 1 июня, осуществила спецоперацию "Паутина", атаковав несколько аэродромов России. В российском министерстве обороны таки подтвердили удары по аэродромам в 5 своих областях.

В то же время там снова выдали очередную партию лжи. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на минобороны России.

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Россияне говорят, что потеряли лишь "несколько" самолетов

В заявлении российского минобороны говорится, что 1 июня "киевским режимом был совершен теракт с применением FPV-дронов".

Под атакой были аэродромы в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях.

На военных аэродромах в Ивановской, Рязанской и Амурской областях все террористические атаки были отражены,

– заявляют россияне.

Они решили не афишировать то, что там фиксировались пожары и были уничтожены или повреждены самолеты.

"В Мурманской и Иркутской областях в результате запуска FPV-дронов с территории, находящейся в непосредственной близости от аэродромов, произошло возгорание нескольких единиц авиационной техники", – также говорится в заявлении министерства обороны страны-террористки.

Там опять же решили не уточнять, что на самом деле Россия потеряла за день более 40 самолётов, что составляет более 36% ее стратегической авиации.

Р️оссияне также утверждают, что все возгорания уже якобы ликвидированы, а жертв среди военнослужащих и гражданского персонала нет. Также добавили, что задержали "некоторых участников терактов".