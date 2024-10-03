Необходимо продолжать атаки: авиаэксперт сказал, чем ценен аэродром "Борисоглебск" для России

В России 3 октября раздавались мощные взрывы. Дроны Службы безопасности Украины совершили атаку по военному аэродрому "Борисоглебск", там оккупанты хранили бомбардировщики и управляемые авиабомбы, которыми обстреливали Украину.

Известно, что в спецоперации по обезвреживанию военных запасов России участвовали СБУ, ССО и другие Силы обороны. Авиаэксперт Анатолий Храпчинский рассказал 24 Каналу, что любой российский аэродром, который расположен на расстоянии около 500 километров от границ Украины является целью для ВСУ.

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Вражеские цели

Анатолий Храпчинский подчеркнул, что Россия использует аэродромы, которые близко расположены к Украине, для нанесения ударов по нашей территории, в частности по прифронтовым городам.

Безусловно, "Борисоглебск" надо продолжать атаковать, ведь там есть учебная база, где готовят новых пилотов,

– отметил авиаэксперт.

Задачей Украины является исключить подготовку оккупантов для будущей эксплуатации тактической или стратегической авиации. Храпчинский отметил, что на аэродроме в российском городе Борисоглебск базировалась большая часть самолетов, которые могли осуществлять полеты для ударов по территории Украины.

Важно! Есть подтверждение, что во время атаки дронами 3 октября по "Борисоглебску" под поражением оказались склады с КАБами, стоянки самолетов Су-35, Су-34 и места, где россияне хранили авиационное топливо.

Напомним, что ВСУ уже не впервые осуществляют удары в районе Борисоглебска. Там 9 апреля дроны атаковали и авиационный ремонтный завод.