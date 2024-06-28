Британская разведка назвала последствия успешных ударов по российским авиабазам

Удары по российскому аэродрому в Ейске, в результате которых было уничтожено 120 вражеских БпЛА, в краткосрочной перспективе приведут к определенному нарушению способности России использовать дроны для ударов по целям в глубине украинской территории с этих баз.

Об этом говорится в новом отчете министерства обороны Великобритании на основе разведданных.

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Британская разведка оценили последствия успешных ударов по российским авиабазам

Как отметили в разведке Британии, с тех пор, как Украина лишила Россию возможности установить контроль над украинским воздушным пространством, Россия была ограничена в возможностях использования военных самолетов и стала сильно зависеть от широкого применения беспилотных летательных аппаратов для подавления украинской ПВО, атак на военные и гражданские цели за пределами досягаемости артиллерии.

Там напомнили, что 21 июня ВМС и СБУ сообщили, что нанесли удар по 726-му учебному центру ПВО на аэродроме Ейска, что в России. Эта база является одной из не менее 5, из которых Россия наносит удары по Украине с помощью БпЛА.

В разведке отметили, что в результате этого удара было уничтожено 120 БпЛА различных типов и ранены 9 человек.

Вполне вероятно, что в краткосрочной перспективе эти удары приведут к определенному нарушению способности России использовать БПЛА для нанесения ударов по целям в глубине украинской территории. Существует вероятность, что Россия переместит свои БпЛА на менее уязвимые базы, а следовательно, влияние будет временным. Вполне вероятно, что Украина воспользуется своими недавними успехами и продолжит кампанию борьбы с БпЛА, чтобы нанести вред России,

– написали британские разведчики.