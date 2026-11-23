Политтехнолог Тарас Загородний в эксклюзивном интервью для 24 Канала объяснил, почему удары по Балтийскому флоту РФ имеют решающее значение. Эксперт подчеркивает, что Украина должна либерализовать экспорт собственного оружия, что может принести до 20 миллиардов долларов и стать мощным ударом по российской экономике.

Россия рискует утратить влияние не только в Черном, но и в Балтийском море. Удары по российским судам, перевозящим военные грузы, могут лишить Кремль возможности контролировать морские маршруты и угрожать соседним странам. А у Украины есть шанс превратить собственную оборонную промышленность в мощный источник доходов, однако для этого нужно открыть экспорт оружия и преодолеть бюрократические препятствия.

Политтехнолог Тарас Загородний в эксклюзивном интервью 24 Каналу объяснил, почему атаки в Балтийском море стали неприятным сюрпризом для Москвы, сколько Украина может зарабатывать на продаже собственного вооружения и почему не стоит рассчитывать на решительную реакцию Запада на российские провокации.

Новый фронт на Балтике: почему это важно

Последние события на Балтийском море свидетельствуют о том, что Украина расширяет географию своих ударов. Атака на российское грузовое судно "Спарта 2", обслуживавшее Минобороны России, и взрывы возле порта Балтийск в Калининградской области (главной базы Балтийского флота) демонстрируют новые возможности Сил обороны.

Политтехнолог Тарас Загородний обращает внимание на показательную реакцию России:

Если бы это была их провокация, они бы сразу же закричали: "Ай-яй-яй, вот провокация...", но тишина. Более суток тишина. Это был, скорее всего, наш удар, очень неожиданный для них и очень неприятный,

– считает Загородний.

Эти удары имеют стратегическое значение. Черноморский флот России уже понес катастрофические потери, и теперь под угрозой оказался Балтийский.

Загородний объясняет логику этих действий: чем больше ударов будет нанесено по российским военным кораблям, тем меньше у Москвы останется возможностей сопровождать гражданские суда и угрожать другим странам в регионе. Украина фактически лишает Россию инструментов влияния на Балтике.

Напомним, 21 ноября в Финском заливе два беспилотника подвергли атаке российское грузовое судно "Sparta II", которое направлялось в Калининград. Оно принадлежит компании "Оборонлогистика", связанной с Минобороны России, и ранее перевозило военную технику и вооружение, в частности комплексы С-300 из Сирии в Новороссийск. После атаки на судне вспыхнул пожар, а финские службы координировали спасательную операцию.

Также 21 ноября в Калининградской области России объявили воздушную тревогу. Местные телеграм-каналы сообщали о взрывах в Балтийске и работе российской противовоздушной обороны. Это произошло на фоне атаки на Sparta II в Финском заливе. Российские власти сначала объясняли тревогу подозрительным объектом со стороны Литвы, однако впоследствии литовский МИД категорически опроверг причастность к атаке.

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Экспорт оружия как экономическое оружие Украины

На фоне расширения военных операций возникает вопрос о финансировании и развитии украинского военно-промышленного комплекса (ВПК). Западные СМИ, в частности Wall Street Journal, пишут о том, что оборонная промышленность Украины якобы достигла своего предела из-за недостаточного внутреннего рынка.

Тарас Загородний категорически не согласен с такой оценкой и предлагает радикальное решение – максимальную либерализацию экспорта украинского оружия. По его словам, потенциал этого рынка огромен: "Потенциально Украина может экспортировать оружия... на сумму от 10 до 20 миллиардов долларов. Это фактически половина нашего аграрного экспорта. Но ведь это гораздо более качественный экспорт".

Эксперт отмечает, что сейчас украинский ВПК держится преимущественно за счет ограниченного государственного заказа, из-за чего производства простаивают. Разрешение частным компаниям свободно экспортировать свою продукцию (по принципу молчаливого согласия) позволит привлечь иностранные средства, в частности авансовые платежи, которые можно будет инвестировать в новые научные разработки и расширение производства.

В то же время правительство работает над тем, чтобы доходы от продажи украинского вооружения помогали финансировать нужды Сил обороны. В частности, 19 ноября стало известно о подготовке специального фонда Минобороны, который будет пополняться за счет отчислений с экспортных контрактов. Также планируется ввести ускоренное рассмотрение заявок: вместо стандартных 90 дней оно может длиться до 30 дней.

Что тормозит развитие украинского ВПК

Несмотря на очевидные преимущества, процесс либерализации экспорта оружия сталкивается с серьезными препятствиями. Загородний выделяет несколько ключевых проблем:

Бюрократия и лицензирование: официально экспорт не запрещен, но лицензии фактически не выдаются.

Экономические барьеры: необходимость уплачивать 20% вывозной пошлины делает экспорт нерентабельным.

Отсутствие финансовых инструментов: нет системы страхования военных рисков и экспортного кредитования.

Противодействие конкурентов: эксперт предполагает, что конкуренты украинского ВПК могут сознательно тормозить эти процессы.

Загородний также опровергает миф о существовании "монополистов" на украинском рынке вооружений. Он объясняет, что создание ракетной компании требует уникальных специалистов, разработок и значительных инвестиций, поэтому наличие лишь нескольких игроков является естественным. Сравнивать цены украинских разработок с американскими "Томагавками", которые США никому не продают, он считает манипуляцией.

Геополитический контекст: от Трампа до НАТО

Анализируя международную реакцию на события, Загородний остается скептичным в отношении решительных действий Запада. Он отмечает, что США традиционно пытаются "спасти Россию" от полного коллапса, а такие институты, как НАТО, действуют слишком медленно и нерешительно.

Комментируя недавние заявления Дональда Трампа и его публикации с фотографиями Путина, эксперт считает, что Трамп пытается найти способ остановить войну, понимая, что Россия движется к коллапсу.

Он требует от россиян прекратить войну, потому что знает, что они идут к коллапсу,

– отмечает Загородний.

Что касается реакции НАТО на инциденты с российскими ракетами в Польше, эксперт иронизирует над "экстренными" заседаниями, которые назначаются после выходных, и указывает на неадекватность структуры, которая боится даже обсуждать применение 4-й или 5-й статьи устава Альянса.

Интересно, что вопрос готовности НАТО реагировать на российские провокации обострился после нарушения воздушного пространства Польши российскими беспилотниками в сентябре 2025 года. Тогда Варшава подняла боевую авиацию, а часть аэропортов временно закрыли. В то же время Альянс не рассматривал инцидент как основание для применения 5-й статьи о коллективной обороне. Зато Польша могла инициировать консультации в соответствии с 4-й статьей договора НАТО.