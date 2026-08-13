СБУ раскрыла сеть ГРУ: 14 агентов готовили удары по базам с самолетами F-16 и Mirage 2000

Служба безопасности Украины раскрыла и нейтрализовала агентурную сеть российского ГРУ. Фигуранты собирали разведданные об аэродромах украинской армии, на которых базируются боевые самолеты F-16 и Mirage 2000.

В состав вражеской группы входили 14 человек из разных регионов Украины. Об этом 13 августа сообщила СБУ .

Детали работы агентурной сети

Операция по раскрытию проводилась под личной координацией главы СБУ Александра Поклада. Следствие установило, что российская военная разведка завербовала жителя Львова – администратора телеграм-канала об авиации. Мужчина попал в поле зрения врага из-за публикации фотографий украинских боевых самолетов в прокремлевских чатах.

Для выполнения заданий кураторов львовянин "втемно" привлек 13 своих подписчиков, которые владели профессиональной фототехникой и проживали неподалеку от авиационной инфраструктуры.

Завербованные лица должны были фотографировать военные аэродромы, самолеты, экипажи и технический персонал. Кроме того, они записывали время взлетов и посадок самолетов, полагая, что делают это для наполнения телеграм-канала блогера. Во время съемки фигуранты прятались в заброшенных зданиях и на открытой местности вблизи авиабаз.

Сделанные фото хранились в онлайн-хранилище, которое они получили от агента. Затем он передавал их своему российскому куратору, личность которого уже установлена Службой безопасности.

Также агент "сливал" рашистам графики вылетов и посадок боевых вертолетов. Такие разведданные он получал от командира авиационной эскадрильи ВСУ, который по собственной инициативе предоставлял информацию,

– добавили в СБУ.

Разоблачение агентурной сети ГРУ / Фото СБУ

Что известно о задержании агентов?

Во время обысков у фигурантов обнаружили цифровую технику и смартфоны с доказательствами сотрудничества с врагом, а также снимки военных объектов.

СБУ заблокировала четыре канала и десять тематических групп в Telegram, через которые распространялись данные об украинской авиации.

В настоящее время главному агенту, его сообщнику и военному сообщено о подозрении в преступлениях против основ национальной безопасности. Продолжается расследование и привлечение всех виновных к ответственности.

Эта операция – очередной пример нашей системной работы в этом направлении. Каждому, кто согласится работать в интересах России, следует осознать: СБУ обязательно привлечет вас к ответственности,

– подчеркнул Александр Поклад.