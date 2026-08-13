До складу ворожої групи входило 14 людей з різних регіонів України. Про це 13 серпня повідомила СБУ.

Деталі роботи агентурної мережі

Операція з викриття проходила за особистої координації очільника СБУ Олександра Поклада. Слідство встановило, що російська воєнна розвідка завербувала мешканця Львова – адміністратора телеграм-каналу про авіацію. Чоловік потрапив у поле зору ворога через публікацію фото українських бойових літаків у прокремлівських чатах.

Для виконання завдань кураторів львів'янин "втемну" залучив 13 своїх підписників, які володіли професійною фототехнікою та проживали неподалік авіаційної інфраструктури.

Завербовані особи мали фотографувати військові аеродроми, літаки, екіпажі та технічний персонал. Крім того, вони записували час зльотів і посадок бортів, вважаючи, що роблять це для наповнення телеграм-каналу блогера. Під час зйомки фігуранти ховалися у покинутих будівлях та на відкритій місцевості поблизу авіабаз.

Зроблені фото зберігали в онлайн-сховищі, яке отримали від агента. Потім він передавав їх своєму російському куратору, якого вже ідентифікувала Служба безпеки.

Також агент "зливав" рашистам графіки вильотів та посадок бойових гелікоптерів. Такі розвіддані він отримував від командира авіаційної ескадрильї ЗСУ, який з власної ініціативи надавав інформацію,

– додали в СБУ.

Викриття агентурної мережі ГРУ / Фото СБУ

Що відомо про затримання агентів?

Під час обшуків у фігурантів виявили цифрову техніку та смартфони з доказами співпраці з ворогом, а також знімки військових об'єктів.

СБУ заблокувала чотири канали та десять тематичних груп у Telegram, через які поширювалися дані про українську авіацію.

Наразі головному агенту, його спільнику та військовому повідомлено про підозру у злочинах проти основ національної безпеки. Триває розслідування та притягнення усіх винних до відповідальності.

Ця реалізація – це черговий приклад нашої системної роботи у цьому напрямку. Кожному, хто погодиться працювати в інтересах Росії, варто усвідомити: СБУ обов'язково притягне вас до відповідальності,

– наголосив Олександр Поклад.