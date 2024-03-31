Сейчас газотранспортная система работает стабильно и выполняет свои функции. Об этом заявил заместитель министра энергетики Украины Николай Колесник в эфире телемарафона, передает 24 Канал.

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Система по состоянию на сегодня работает стабильно, выполняются все заявки на отбор и подачу газа населению,

– сказал Колесник.

Он также пояснил, что в Минэнерго проанализировали структуру атак на энергетические объекты. Это позволило осуществить фортификацию объектов газотранспортной системы. Также были проведены определенные прогнозирования и обучения для того, чтобы подготовиться к атакам и понять все потенциальные риски.

Мы имеем 8 базовых сценариев при нулевом транзите, которые мы представили европейским заказчикам услуг, смежным операторам и показали, что наша система является устойчивой с технической точки зрения,

– отметил заместитель министра энергетики.

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