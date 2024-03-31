Сейчас газотранспортная система работает стабильно и выполняет свои функции. Об этом заявил заместитель министра энергетики Украины Николай Колесник в эфире телемарафона, передает 24 Канал.
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Система по состоянию на сегодня работает стабильно, выполняются все заявки на отбор и подачу газа населению,
– сказал Колесник.
Он также пояснил, что в Минэнерго проанализировали структуру атак на энергетические объекты. Это позволило осуществить фортификацию объектов газотранспортной системы. Также были проведены определенные прогнозирования и обучения для того, чтобы подготовиться к атакам и понять все потенциальные риски.
Мы имеем 8 базовых сценариев при нулевом транзите, которые мы представили европейским заказчикам услуг, смежным операторам и показали, что наша система является устойчивой с технической точки зрения,
– отметил заместитель министра энергетики.
Россияне снова ударили по энергетической инфраструктуре Украины
- Во время массированной атаки 31 марта россияне снова били по энергосистеме Украины. Повреждения энергетической инфраструктуры зафиксированы в трех регионах, в частности в Одесской, Львовской и Ровенской областях. Силы ПВО уничтожили 9 крылатых ракет Х-101/Х-555 и 9 "Шахедов".
- Сейчас самая сложная ситуация в Одесской области. Там россияне атаковали там несколько подстанций НЭК "Укрэнерго". Утром от общей энергосистемы краткосрочно отключались ТЭЦ и более 170 тысяч потребителей. В то же время большинство потребителей уже запитано.
- В Укрэнерго сообщили, что во время ракетной атаки аварийно выключалась воздушная линия во Львовской области, из-за чего был обесточен один из населенных пунктов. Сейчас всех потребителей запитали. Кроме этого, Россия атаковала один из газовых объектов в регионе. К сожалению, погиб один человек. Сейчас продолжается разбор завалов, поскольку под ними еще могут быть люди.
- В Ровенской ОВА рассказали, что обломки сбитой ракеты упали на объект критической инфраструктуры – на электроопору ЛЭП. Она получила повреждения, однако перебоев с электроснабжением нет.