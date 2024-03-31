Наразі газотранспортна система працює стабільно та виконує свої функції. Про це заявив заступник міністра енергетики України Микола Колісник в ефірі телемарафону, передає 24 Канал.
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Система станом на сьогодні працює стабільно, виконуються всі заявки на відбір та подачу газу населенню,
– сказав Колісник.
Він також пояснив, що в Міненерго проаналізували структуру атак на енергетичні об'єкти. Це дало змогу здійснити фортифікацію об'єктів газотранспортної системи. Також були проведені певні прогнозування та навчання для того, щоб підготуватися до атак та зрозуміти всі потенційні ризики.
Ми маємо 8 базових сценаріїв за нульового транзиту, які ми презентували європейським замовникам послуг, суміжним операторам та показали, що наша система є стійкою з технічної точки зору,
– наголосив заступник міністра енергетики.
Росіяни знову вдарили по енергетичній інфраструктурі України
- Під час масованої атаки 31 березня росіяни знову били по енергосистемі України. Пошкодження енергетичної інфраструктури зафіксовані у трьох регіонах, зокрема в Одеській, Львівській та Рівненській областях. Сили ППО знищили 9 крилатих ракет Х-101/Х-555 та 9 "Шахедів".
- Наразі найскладніша ситуація в Одеській області. Там росіяни атакували там кілька підстанцій НЕК "Укренерго". Зранку від загальної енергосистеми короткостроково відключались ТЕЦ та понад 170 тисяч споживачів. Водночас більшість споживачів вже заживлено.
- В Укренерго повідомили, що під час ракетної атаки аварійно вимикалася повітряна лінія у Львівській області, через що був знеструмлений один з населених пунктів. Наразі усіх споживачів заживили. Окрім цього, Росія атакувала один з газових об'єктів в регіоні. На жаль, загинула одна людина. Наразі триває розбір завалів, оскільки під ними ще можуть бути люди.
- У Рівненській ОВА розповіли, що уламки збитої ракети впали на об'єкт критичної інфраструктури – на електроопору ЛЕП. Вона зазнала пошкоджень, однак перебоїв з електропостачанням немає.