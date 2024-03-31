Наразі газотранспортна система працює стабільно та виконує свої функції. Про це заявив заступник міністра енергетики України Микола Колісник в ефірі телемарафону, передає 24 Канал.

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Система станом на сьогодні працює стабільно, виконуються всі заявки на відбір та подачу газу населенню,

– сказав Колісник.

Він також пояснив, що в Міненерго проаналізували структуру атак на енергетичні об'єкти. Це дало змогу здійснити фортифікацію об'єктів газотранспортної системи. Також були проведені певні прогнозування та навчання для того, щоб підготуватися до атак та зрозуміти всі потенційні ризики.

Ми маємо 8 базових сценаріїв за нульового транзиту, які ми презентували європейським замовникам послуг, суміжним операторам та показали, що наша система є стійкою з технічної точки зору,

– наголосив заступник міністра енергетики.

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