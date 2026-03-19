Эскалация на Ближнем Востоке: атаки на газовые месторождения будут иметь последствия, – The Guardian

Атаки на газовые месторождения на Ближнем Востоке впервые затронули непосредственно объекты добычи энергоносителей. Эксперты предупреждают, что это может иметь долговременные последствия для мировой экономики и безопасности.

На Ближнем Востоке наступил новый этап эскалации. Об этом пишет The Guardian.

Что может ожидать мир, если удары по газовым месторождениям продолжатся?

Атаки на объекты добычи газа стали новым этапом эскалации войны на Ближнем Востоке. Как отмечает СМИ, это первый случай, когда в конфликте было непосредственно поражено инфраструктуру добычи ископаемого топлива.

Кроме "Южного Парса", иранский удар дронами привел к остановке работы газового месторождения в Абу-Даби, которое обеспечивает значительную часть газоснабжения страны. По данным СМИ, атака на "Южный Парс", которое Иран делит с Катаром, задела ключевой источник энергии для иранской экономики. Эти удары являются принципиально важными, поскольку свидетельствуют о расширении целей войны – от инфраструктуры до непосредственного производства энергии.

Ранее США и Израиль воздерживались от подобных действий, опасаясь ответа Ирана по энергетическим объектам соседних стран. Эксперты, к которым обращалось СМИ, предупреждают, что повреждение именно производственных мощностей может иметь долговременный эффект. В отличие от транспортировки, восстановление добычи может длиться годами, особенно если будут поражены объекты сжиженного природного газа.

После атаки на "Южный Парс" мировые цены на нефть резко выросли из-за опасений относительно перебоев в поставках энергоносителей. Это также создает политические риски для Дональда Трампа накануне выборов в США, в частности из-за роста цен на топливо.

Как пишет СМИ, опыт предыдущих конфликтов, в частности войны в Ираке, показывает, что даже при значительных финансовых ресурсов возвращение к довоенному уровню производства может занять годы. Кроме экономического значения, энергетика играет ключевую роль в политическом балансе региона. Совместные проекты, например "Южный Парс", долгое время служили фактором сдерживания и даже дипломатическим мостом между странами, в частности между Ираном и Катаром.

