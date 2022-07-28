Ночью враг дважды ударил по Харькову: мэр рассказал первые подробности

российские оккупанти обстреляли Харьков ночью во время воздушной тревоги. Зафиксировали две атаки, враг снова стрелял ракетами С-300.

Обстрел Харькова произошел в ночь на 28 июля во время второй воздушной тревоги. Информации о жертвах и пострадавших пока нет. Об этом Игорь Терехов сообщил рано утром.

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В результате вражеских авиаударов вспыхнули пожары

россияне обстреляли приближенные к центру два района Харькова.

Два обстрела Харькова за ночь. Оба сразу после полуночи. Один ближе к центру, другой в одном из близлежащих к нему районов. Снова ракеты С-300,

– пишет мэр Харькова.

После попадания на обоих местах удара произошли пожары. Возгорания, к счастью, были незначительны, и спасатели их потушили.

Взрывы звучали почти одновременно с сиренами

Ранее СМИ сообщали о серии взрывов в Харькове. Отмечалось, что они были слышны почти одновременно с сиренами.

Местные жители сообщили через соцсети, что взрывов было примерно 4. Они тогда же поделились, что на местах ударов начались пожары. Харьковчане говорят, что ракеты летели российским Белгородом.

Обратите внимание, что сирены прозвучали по всей Украине дважды – ночью и ранним утром. Сообщают о взрывах в Николаеве, Киевской и Черниговской областях.

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