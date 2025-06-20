После четырех дней поисков: в Израиле из-под завалов достали тело украинки Марии Пешкуровой

Иран нанес удар по жилому дому в израильском городе Бат-Ям в ночь на 15 июня. В результате обстрела погибли 5 украинцев, в том числе 3 детей.

Тело одной из погибших, Марии Пешкуровой, достали из-под завалов после четырех дней поисков. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на израильские СМИ.

Смотрите также Израиль и Иран продолжают обмениваться ударами: детали об обострении ситуации в регионе

В Израиле погибли украинцы

Ночью 15 июня в результате иранского удара по Бат-Яму, что в Израиле, погибли 5 украинцев, среди которых 3 несовершеннолетних детей.

СМИ 20 июня сообщили, что тело 31-летней украинки Марии Пешкуровой достали из-под завалов. Женщина погибла вместе со всей семьей во время баллистической атаки Ирана.

В общем иранский удар 15 июня убил 9 человек. Среди них – Мария, ее 7-летняя дочь Настя Буртик, которая боролась с онкологией, 60-летняя мама и двое молодых племянников, которым было 9 и 13 лет.

Известно, что муж Марии Пешкуровой служит в десантно-штурмовой бригаде ВСУ.

24 Канал выражает искренние соболезнования родным и близким погибших. Вечная память!