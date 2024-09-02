Удары ВСУ будут набирать обороты: Подоляк объяснил, на какие слабые места россиян давят

Владимир Зеленский заявил, что удары по российским энергетическим объектам были ответом за недавние атаки страны-агрессора. Будет вполне справедливо, если украинцы смогут отвечать на российский террор так, чтобы его остановить.

Советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк рассказал 24 Каналу, что России надо дать возможность осознать, что такое война. Удары по энергетической инфраструктуре позволяют это сделать.

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Могут ли атаки остановить Россию

Война должна все больше переходить на территорию агрессора. Это единственный путь. Однако надо правильно расставить акценты и понимать, что все происходит в рамках международного права.

Все действия России незаконны, потому что это акт агрессии. Действия Украины – законные, ведь мы ведем оборонительную войну. Поэтому уничтожение инфраструктуры врага является абсолютно законным. Это паритетный ответ,

– подчеркнул Михаил Подоляк.

Важным является масштабирование таких ответов. Речь идет о разрешениях на удары западным дальнобойным оружием. Это позволит гарантировать системность. А только системное уничтожение российской энергетики погрузит страну-агрессора в ощущение войны.

Сейчас Курская операция показала, что россияне шокированы тем, что произошло. Однако события на Курщине не слишком интересуют жителей других областей России. Но когда они подвергнутся масштабным, системным ударам, то осознают, что такое война и какую цену за нее надо платить.

Почему удары надо масштабировать

"Россияне не понимают ничего другого, кроме силового принуждения. Если они будут знать, что Украина имеет достаточно инструментов, чтобы обнулить всю их энергоструктуру, тогда будут говорить, что готовы не бить по энергетике Украины", – добавил Подоляк.

Страна-агрессор должна понимать, что несет больше убытков, чем Украина. Говорится о военных убытках. Они будут тогда, когда мы получим инструменты для ударов на любую дальность. Эти удары будут эффективными.

Далее есть инструменты экономического принуждения. Если определенные объекты будут уничтожены, россияне потеряют возможность зарабатывать деньги. Поэтому любые удары будут заставлять Россию осознать, что надо соглашаться на определенные договоренности или выхода не останется.

"Ответные удары однозначно будут. И они станут еще более ощутимыми, чем то, что делает Россия", – подчеркнул советник главы ОПУ.