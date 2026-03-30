Украина готова перестать бить по энергетике России, если Москва сделает то же, – Зеленский
- Владимир Зеленский заявил, что Украина готова остановить удары по российской энергетике, если Москва прекратит обстрелы украинской энергетики.
- Украина готова обсуждать с Россией различные варианты перемирия, в частности энергетическое, морское и воздушное перемирие.
Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина бьет по российской энергетике исключительно в ответ на их удары. Если Москва прекратит свои обстрелы по украинской энергетике, Киев сделает то же самое.
Об этом президент Украины сказал во время общения с журналистами, передает 24 Канал.
Что сказал Зеленский об ударах по энергетике России?
Владимир Зеленский отметил, что в последнее время, после сильного мирового энергетического кризиса на фоне войны в Иране, он действительно получал сигналы от некоторых партнеров, чтобы уменьшить украинские атаки по нефтяному и энергетическому сектору России.
Я еще раз подчеркиваю, что если Россия готова не бить по украинской энергетике – мы не будем отвечать по их энергетике,
– заявил президент.
Он также отметил, что украинская сторона готова говорить с Москвой о любом прекращении огня:
Полное прекращение огня;
Энергетическое перемирие;
Перемирие на море и в небе, что, в частности, касается энергетики и продовольствия.
"Полностью – чтобы не летали ни ракеты, ни дроны. Не бить по инфраструктуре. Мы все это предлагали. И мы открыты. Если "русские" будут готовы – пожалуйста, мы готовы. Пусть предложат на любое время – мы готовы решить этот вопрос", – подчеркнул украинский лидер.
По каким энергообъектам врага нанесла удары Украина в последнее время?
В СБУ рассказали, что 29 марта украинские БПЛА снова атаковали нефтетерминал в порту Усть-Луга в Ленинградской области России. Это уже второе поражение этого объекта оккупантов за неделю, там вспыхнул пожар и есть серьезные разрушения.
Днем ранее украинские военные атаковали нефтеперерабатывающий завод "Ярославский" в России, и вызвали пожар. Степень ущерба для врага еще уточняют.
26 марта был атакован нефтеперерабатывающий завод "Киришский" в России, в результате чего повреждены установки первичной переработки нефти и другие объекты. Этот завод производит топливо для армии России.