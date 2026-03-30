Украина готова перестать бить по энергетике России, если Москва сделает то же, – Зеленский

Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина бьет по российской энергетике исключительно в ответ на их удары. Если Москва прекратит свои обстрелы по украинской энергетике, Киев сделает то же самое.

Об этом президент Украины сказал во время общения с журналистами, передает 24 Канал.

Что сказал Зеленский об ударах по энергетике России?

Владимир Зеленский отметил, что в последнее время, после сильного мирового энергетического кризиса на фоне войны в Иране, он действительно получал сигналы от некоторых партнеров, чтобы уменьшить украинские атаки по нефтяному и энергетическому сектору России.

Я еще раз подчеркиваю, что если Россия готова не бить по украинской энергетике – мы не будем отвечать по их энергетике,

– заявил президент.

Он также отметил, что украинская сторона готова говорить с Москвой о любом прекращении огня:

Полное прекращение огня;

Энергетическое перемирие;

Перемирие на море и в небе, что, в частности, касается энергетики и продовольствия.

"Полностью – чтобы не летали ни ракеты, ни дроны. Не бить по инфраструктуре. Мы все это предлагали. И мы открыты. Если "русские" будут готовы – пожалуйста, мы готовы. Пусть предложат на любое время – мы готовы решить этот вопрос", – подчеркнул украинский лидер.

