Украина будет масштабно отвечать на удары России по энергетике. Сейчас готовится полный спектр ответов врагу, в частности подготовка дальнобойных ударов.

Также во время Ставки президенту Украины доложили о ситуации в общинах, газовую сферу и оборону энергообъектов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Владимира Зеленского.

Как Украина будет отвечать на атаки врага?

Президент Зеленский провел Ставку 20 октября, посвященную главным вопросам энергетики. Во время нее обсуждалась ситуация в областях, особенно на приграничных и прифронтовых территориях.

Готовим полный спектр ответов, в том числе и масштабируем наши дальнобойные ответы на российский террор против украинской инфраструктуры,

– анонсировал лидер Украины.

Также Владимир Зеленский сообщил о докладе по восстановлению инфраструктуры после вражеских ударов. По его словам, определены параметры расширения резервов оборудования и налажены контакты с партнерами, которые могут поддержать необходимым обеспечением.

Кроме того, рассмотрена ситуация по накоплению газа для отопительного сезона и проведения ремонта.

Четко определены источники финансирования закупки необходимого объема газа, и значительную часть генерации финансов уже обеспечили. Продолжается эта работа,

– заявил Зеленский.

К тому же отдельно рассмотрены защиты энергообъектов от ударов с воздуха. Для этого обеспечат дополнительные вертолеты и укрепят авиацию.

Как Украина готовится к атакам России на энергетику?