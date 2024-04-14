Разрушила все за несколько недель: почему Россия ждала весны для ударов по энергетике, – CNN

Россия изменила свою тактику относительно ударов по энергосистеме Украины. Если в 2022 - 2023 годах эти атаки происходили зимой, то в 2024 году россияне начали обстреливать украинскую энергетику весной.

Журналисты CNN отметили, что Россия возобновила свои обстрелы энергосистемы нашего государства в последние недели, ударив с интенсивностью, которой "не видели в течение более двух лет войны". Кроме того, также изменились и сами типы ударов, которые наносила страна-агрессор по украинским энергообъектам.

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Россияне изменили тактику для ударов по энергетике Украины

Заместитель министра энергетики Украины Светлана Гринчук рассказала журналистам, что тактика оккупантов по атакам энергообъектов изменилась и, к сожалению, не к лучшему для нас.

По словам чиновницы, если в первые два года войны российские атаки были более распыленными, запуская залпы ракет по большим частям энергетической системы Украины. То теперь удары становятся более точными и концентрированными, ведь десятки ракет и беспилотников обрушиваются на одну цель.

За такой короткий промежуток времени – за несколько недель этих массированных российских атак – почти все наши годовые усилия по восстановлению и ремонту были уничтожены за несколько дней, за несколько атак,

– сказала Гринчук.

В то же время директор киевского Центра исследований энергетики Александр Харченко отметил, что переломный момент в этих атаках произошел в конце марта 2024 года. Тогда Россия осуществила одну из своих крупнейших ракетных и беспилотных атак на энергетическую инфраструктуру Украины, нацелившись на не менее 10 регионов страны и на короткое время оставив без света более 1 миллиона домохозяйств.

"22 марта Россия начала реализовывать свою новую стратегию нападений. Новая стратегия заключается в массированных ракетных атаках по конкретным целям, когда большое количество ракет и беспилотников одновременно сосредотачиваются на очень ограниченном количестве целей", – объяснил Харченко.

С тех пор Россия разгромила украинские электростанции по всей стране, а в 11 апреля полностью уничтожила Трипольскую ТЭС – крупнейшую электростанцию в Киевской области. После этого компания ДТЭК заявила, что Россия нанесла серьезный ущерб двум ее электростанциям и что примерно 80% энергетических мощностей, которыми она управляет, были разрушены российскими ударами.

Вместо того, чтобы продолжать сосредотачивать свои атаки на украинских системах передачи электроэнергии, с конца марта Россия начала массированные атаки на нашу инфраструктуру производства электроэнергии. К сожалению, враг развил свою тактику и использует высокоточное оружие. Результатом является огромный рост его разрушительной эффективности по сравнению с 2023 годом,

– сказал генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко.

По словам журналистов, учитывая, что Украина сохраняет энергию в хранилищах, удары по тепловым электростанциям не вызвали мгновенных длительных отключений электроэнергии. Тепловые станции в основном используются для балансировки общих потребностей – особенно во время интенсивных периодов отопления зимой, когда потребление резко возрастает.

Захватчики начали наносить удары по энергетике весной

Кроме интенсивности и концентрации атак, изменилось и время их проведения. Ведь если раньше основная масса ударов России приходилась на подготовку к зиме, то теперь пришла уже в разгар весны.

По словам журналистов, есть две причины, почему Россия, возможно, ждала весны, чтобы начать свою новую стратегию.

"Во-первых, России нужно было время, чтобы создать оружие и разведывательные данные, необходимые для поражения. Эта стратегия явно разрабатывалась долго, россияне четко собирали разведывательные данные и очень тщательно готовились к этим атакам", – сказал директор киевского Центра исследований энергетики.

Кроме того, Россия, вероятно, стратегически выбрала время для атаки на украинские электростанции, когда они были менее защищены системами противовоздушной обороны. Это стало возможным, поскольку ресурсы противовоздушной обороны становятся все более дефицитными из-за войны, а также задержку военной помощи Конгрессом США.

Кроме того, выйдя из зимы, часть украинской ПВО, возможно, передислоцировали на передовую, что тоже могло привести к таким последствиям.

Министр энергетики Герман Галущенко отметил, что больше всего после начала террора пострадала северо-восточная Харьковская область, а более 200 тысяч человек остались без света после терактов России 11 апреля.

Украина также может изменить свою энергосистему

Авторы материала отметили, что Украина показала чрезвычайную способность устранить повреждения своей электросети. В частности, некоторые из высоковольтных подстанций восстанавливали более 10 раз, а десятки ремонтировали минимум три – четыре раза.

Начальница отдела коммуникаций компании Укрэнерго Мария Цатурян заявила, что темпы ремонта энергообъектов в Украине резко возросли.

В мирное время замена поврежденного крупногабаритного автотрансформатора на новый занимала месяц. Теперь мы делаем это менее чем за неделю,

– сказала она.

Но сейчас, по мнению авторов материала, Украина столкнулась с новым вызовом: ремонтом целых электростанций, а не только подстанций. Так, подстанции можно защитить с помощью таких мер, как мешки с песком и сетки, защищающие от беспилотников, но для защиты крупных электростанций нужны системы противовоздушной обороны. Восстановление этих объектов возможно, но есть опасения, что эти усилия могут в конце концов оказаться неэффективными.

Зато Украина тоже может рассматривать возможность изменения тактики своей энергосистемы. Вместо того, чтобы восстанавливать большие уязвимые электростанции, она может изменить способ производства энергии.

"Вместо 20 крупных электростанций, которые сосредотачивают высокие производственные мощности и имеют значительную долю в энергетическом балансе, должно быть 150 – 200 малых электростанций, разбросанных по всей стране. Именно они смогут обеспечить энергией город, если одна из них выйдет из строя", – отметила Цатурян.

Директор киевского Центра исследований энергетики Александр Харченко отметил, что Харькову срочно нужна подобная система. Ведь любой больший объект будет просто уничтожен российскими атаками.

Готовясь к потенциальной нагрузке на энергосистему Украины в течение следующих летних месяцев из-за увеличения использования кондиционеров, чиновники принимают меры для обеспечения стабильной работы. В своем заявлении заместитель министра обороны Светлана Гринчук отметила важность использования импорта для сбалансирования системы и поддержания стабильности. Украина стремится увеличить лимит импорта на 1,7 гигаватта при поддержке европейских союзников.

Однако Гринчук подчеркнула, что основное внимание уделяется приобретению систем противовоздушной обороны для защиты от потенциальных российских атак. Подчеркивая критическую потребность в противовоздушной обороне, она подчеркнула разрушительные последствия, которые могут произойти без надлежащей защиты.