Россия нанесла более 1000 ударов по объектам энергетики с октября 2022 года, – Минэнерго

С начала своего энергетического террора в октябре 2022 года враг уже нанес более 1000 ударов по объектам энергетики Украины. Из-за этого наше государство потеряло значительную часть генерации.

Об этом в эфире национального марафона сообщил заместитель Министра энергетики Украины Николай Колесник. Он отметил, что враг, скорее всего, будет продолжать и дальше бить по энергосистеме нашего государства, информирует 24 Канал.

К теме Лучший вариант для Украины: как Запад мог бы сдержать Путина от атак по ядерной энергетике

Что говорят в Минэнерго об ударах врага по энергетике

Колесник отметил, что удары врага, которые он нанес с октября 2022 года, конечно, имели влияние на устойчивость работы энергосистемы нашего государства. Несмотря на это, сегодня продолжается крупнейшая ремонтная кампания на украинских объектах энергетики.

Фактически мы сосредоточены на том, чтобы максимально восстановить работу тех энергетических объектов, где возможно осуществить ремонты,

– сказал заместитель главы Минэнерго.

Он также высказался относительно заявления Министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги, что Россия планирует удары по критическим объектам ядерной энергетики нашей страны перед наступлением зимы. Николай Колесник отметил, что эту информацию уже передали нашим партнерам и МАГАТЭ.

"Последняя атака врага 26 августа показала, что враг сознательно бьет по объектам, по подстанциям, от которых зависит работа атомных электростанций", – добавил чиновник.

К слову, Андрей Сибига 21 сентября рассказывал, что, по данным украинской разведки, Россия готовит удары по критическим объектам ядерной энергетики Украины уже накануне зимы. Речь идет об открытых распределительных устройствах АЭС и подстанциях передачи, которые являются критическими для безопасной работы атомной энергетики.