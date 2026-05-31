Россия хочет играть роль "жертвы": эксперт разобрал все угрозы ударов по Киеву

В Кремле на протяжении последней недели угрожают нанести "системные и последовательные" удары по Киеву. При этом враг регулярно атакует столицу Украины с начала полномасштабной войны.

Профессор международной политики Института Клинтона Скотт Лукас рассказал 24 Каналу, что приспешники Путина активизировались с угрозами после взрывов в Старобельске 22 мая. Тогда погибли студенты тамошнего педагогического колледжа. И Россия агрессивно обвиняет в этом Украину.

Чего добивается Россия?

Российская пропаганда на протяжении всей недели освещает события в Старобельске и пытается очернить Украину. Также россияне теперь хотят выставить себя в роли "жертвы", чтобы оправдать свой террор по Киеву и другим городам.

Теперь в России показывают, что они якобы "жертвы". Так они могут попытаться усилить свои атаки по тому же Киеву, которые и так ведут уже много лет,

– отметил Лукас.

Обратите внимание! В ночь на 24 мая Россия нанесла массированную атаку по Украине. Тогда враг запустил более 600 беспилотников и 90 ракет различных типов.

Параллельно президент Владимир Зеленский направил письмо к Дональду Трампу и Конгрессу США относительно недостатка противовоздушной обороны. И здесь может быть определенный скрытый смысл.

В письме есть и политический аспект. Зеленский понимает, что американцы сейчас много сделать не смогут, ведь противоракеты идут на Ближний Восток. В политическом плане это попытка напомнить Трампу и Конгрессу, что Россия продолжает атаковать украинцев каждый день. Это попытка не дать России манипулировать ситуацией,

– считает Лукас.

Добавим, президент Владимир Зеленский в интервью заявил, что Россия теряет инициативу на поле боя, а ее потери продолжают расти. Эта тенденция может открыть условия для того, чтобы выйти на дипломатическое урегулирование войны до зимы.