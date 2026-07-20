СБС поразили несколько объектов российской ПВО в Краснодарском крае: интересные кадры
В ночь на 20 июля силы беспилотных систем уничтожили 8 российских объектов противовоздушной обороны. 6 из них находились в Краснодарском крае страны-агрессора.
Об этом сообщил командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт "Мадьяр" Бровди.
Что именно удалось поразить СБС в Краснодарском крае?
ПВО "Птах" СБС посетила болота Краснодарского края. 8 элементов ПВО ночью 20 июля были обнаружены и уничтожены в оперативной глубине противника (6 – в Краснодарском крае и 2 на ТОТ Запорожской области),
– написал "Мадяр".
По словам Бровди, в Краснодарском крае России удалось уничтожить:
- ЗРК "ТОР-М2";
- РЛС "Каста-2Е2";
- РЛС "Гамма-С1М";
- 2 единицы РЛС "Небо-СВ";
- РЛС "Небо-У".
На оккупированной территории Запорожской области уничтожили ЗРК "БУК-М1" и радиолокационную станцию.
"Мадяр" также опубликовал видео поражения целей.
Как Силы беспилотных систем нанесли удар по ПВО в Краснодарском крае / Видео из фейсбука "Мадяра"
Напомним, ранее Роберт Бровди сообщал, что 20 июля ночью Силы беспилотных систем поразили ряд систем ПВО в России, а в Крыму – множество электростанций. Также под ударом оказались 3 танкера и 4 сухогруза в Черном и Азовском морях.