СБС поразили несколько объектов российской ПВО в Краснодарском крае: интересные кадры

В ночь на 20 июля силы беспилотных систем уничтожили 8 российских объектов противовоздушной обороны. 6 из них находились в Краснодарском крае страны-агрессора.

Об этом сообщил командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт "Мадьяр" Бровди.

Что именно удалось поразить СБС в Краснодарском крае?

ПВО "Птах" СБС посетила болота Краснодарского края. 8 элементов ПВО ночью 20 июля были обнаружены и уничтожены в оперативной глубине противника (6 – в Краснодарском крае и 2 на ТОТ Запорожской области),

– написал "Мадяр".

По словам Бровди, в Краснодарском крае России удалось уничтожить:

ЗРК "ТОР-М2";

РЛС "Каста-2Е2";

РЛС "Гамма-С1М";

2 единицы РЛС "Небо-СВ";

РЛС "Небо-У".

На оккупированной территории Запорожской области уничтожили ЗРК "БУК-М1" и радиолокационную станцию.

"Мадяр" также опубликовал видео поражения целей.

Как Силы беспилотных систем нанесли удар по ПВО в Краснодарском крае / Видео из фейсбука "Мадяра"

Напомним, ранее Роберт Бровди сообщал, что 20 июля ночью Силы беспилотных систем поразили ряд систем ПВО в России, а в Крыму – множество электростанций. Также под ударом оказались 3 танкера и 4 сухогруза в Черном и Азовском морях.