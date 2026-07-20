Про це повідомив командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт "Мадяр" Бровді.
Що саме вдалося вразити СБС у Краснодарському краї?
ППОпад Птахів СБС завітав на болота Краснодарського краю. 8 елементів ППО вночі 20 липня впольовано та знищено в оперативній глибині противника (6 – у Краснодарському краї та 2 на ТОТ Запорізької області),
– написав "Мадяр".
За словами Бровді у Краснодарському краї Росії вдалося знищити:
- ЗРК "ТОР-М2";
- РЛС "Каста-2Е2";
- РЛС "Гамма-С1М";
- 2 одиниці РЛС "Небо-СВ";
- РЛС "Небо-У".
На окупованій території Запорізької області знищили ЗРК "БУК-М1" і радіолокаційну станцію.Не покладайтесь на випадок у стрічці Додайте 24 Канал у вибрані в Google
"Мадяр" також опублікував відео ураження цілей.
Як Сили безпілотних систем відпрацювали по ППО у Краснодарському краї / Відео з фейсбуку "Мадяра"
Нагадаємо, раніше Роберт Бровді повідомляв, що 20 липня уночі Сили безпілотних систем уразили низку систем ППО у Росії, а у Криму – багато електростанцій. Також під ударом були 3 танкери та 4 суховантажі у Чорному та Азовському морях.