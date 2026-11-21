Президент Украины прокомментировал удары по Крымскому мосту. Он подчеркнул, что этот объект является абсолютно законной целью.

Глава государства подчеркнул, что Крымский мост все равно будет разрушен. Об этом он заявил в интервью NNBC News.

Что сказал украинский лидер?

Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина имеет полное право наносить удары по Керченскому мосту. Объект расположен на территории, оккупированной агрессором.

Это – наша вполне законная цель, ведь они оккупировали Крым – наш Крым. Это была их первая цель в 2014 году. Они оккупировали нашу территорию. Затем они построили этот мост и заявили, что он является частью России,

– отметил президент.

Он также обратился к российскому диктатору. Украинский лидер заявил, что в Кремле должны принять, что мост будет разрушен.

Путин должен понять, что этот мост не останется на месте, что бы ни случилось,

– сказал Зеленский.

Президент напомнил, что украинские удары являются ответом на российские обстрелы.

Также пресс-секретарь Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона рассказал, что после серии украинских ударов по Керченскому мосту Россия столкнулась с проблемами, связанными с его восстановлением. У оккупантов пока нет необходимых технических условий для ремонта.